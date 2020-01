Troben els cossos sense vida de dues persones dins de vehicle a la Roca

La policia local de la Roca de Vallès (Vallès Oriental) ha trobat avui dissabte els cossos sense vida de dues persones dins d'un vehicle estacionat a la zona de Can Planes d'aquesta població.



Els Mossos d'Esquadra han informat avui a EFE que la mort d'aquestes dues persones ha estat accidental, segons han determinat els policies en el mateix lloc de la troballa.



Per la seva banda, l'Ajuntament de la Roca de Vallès ha lamentat a Twitter aquest tràgic succés i ha indicat que els fets s'estan investigant per part dels cossos policials.





L'Ajuntament lamenta el tràgic succès del que ha tingut coneixement avui per part de la Policia Local, qui ha trobat el cos sense vida de dues persones dins d'un vehicle a la zona de Can Planes. Els fets s'estan investigant per part dels cossos policials. pic.twitter.com/gYnEP6XZct — Ajuntament de la Roca del Vallès (@LaRocaV) January 18, 2020