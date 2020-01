Aragonès diu que si la taula de diàleg no funciona exerciran l'autodeterminació

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va mostrar-se inflexible ahir sobre el dret a l'exercici de l'autodeterminació quan va llançar un «hi tornarem» durant el seu discurs del Congrés Regional de les comarques gironines, celebrat a l'Auditori de la Factoria Cultural Coma Cros, a Salt, on es va escollir Pau Presas com a nou president del partit de la província. «Tornarem a exercir el nostre dret a l'autodeterminació perquè aquesta vegada sigui la definitiva», va declarar, al·ludint a les seves posicions en la negociació i a la impossibilitat de renúncia al seu projecte polític, en cas del possible escenari de fracàs en les negociacions amb Madrid.

En tot cas, va reivindicar el referèndum sobre la independència de Catalunya com «l'eina per resoldre el conflicte polític», tant si les negociacions prosperen com si no. «També és cert que no podem garantir l'èxit d'aquesta mesa perquè no depèn només de nosaltres», va alertar Aragonès, mentre carregava contra el PSOE per seure a les negociacions «més per necessitats aritmètiques que per voluntat política». Ara bé, Aragonès va assegurar que si la mesa «no avancés», no seria en cap cas –«mai», en les seves paraules–, «culpa» d'Esquerra. Amb això, va mantenir-se ferm en l'exercici del dret a l'autodeterminació com a nucli del seu projecte polític, al qual no renunciaran mai. «Que quedi molt clar que si no avancem, hi tornarem», va asseverar el vicepresident del Govern, amb referència a la possibilitat que la mesa «no pogués avançar en un futur». De tota manera, va qualificar aquesta mesa de negociació «pel servei del país». «No és per ERC», va apuntar. En aquesta línia, va apel·lar a la funció del partit com a «trencagels». «Allà on hi hagi un mur nosaltres hem de buscar l'esquerda per fer-hi un camí ample perquè hi càpiga tothom. I ho estem fent en fer seure el Govern de l'Estat en una mesa de negociació per resoldre el conflicte polític de Catalunya, cosa que no havia passat mai», va exposar. A més, va deixar clar que la taula de negociació l'havia de liderar el president de la Generalitat, Quim Torra, «com no pot ser d'altra manera».



Nous comptes a la Generalitat

Aragonès també va avançar que la setmana vinent anunciaran un acord de pressupostos a la Generalitat, fruit d'haver-se assegut a la mateixa taula diferents forces polítiques.

«Feia 15 anys que no hi havia un acord d'aquestes característiques, sumant posicions ideològiques tan i tan diverses», va destacar. En aquesta línia, va explicar que l'acord vetlla pels serveis públics de la salut, de l'ensenyament i de la protecció social. Tanmateix, va remarcar com a punts clau dels nous comptes la seguretat i l'aposta per la recuperació de la inversió en infraestructures.

Tampoc va passar per alt el seu compromís en la lluita contra el canvi climàtic com un dels pilars dels pressupostos. Finalment, va remarcar l'erradicació de totes les discriminacions i desigualtats. Segons va presentar Aragonès, l'acord persegueix «aprovar un projecte de pressupostos perquè la gent visqui millor».



Esquerra, funció de «trencagels»

El vicepresident del Govern també va vertebrar un discurs al voltant dels objectius d'Esquerra d'inclusió i igualtat d'oportunitats, una funció de les seves polítiques de «cotxe escombra» per a aquells que no poden seguir i es queden més enrere. Aragonès va il·lustrar la recerca de cohesió social com a «cimentar el país» i va tornar a apel·lar a la funció de «trencagels», tant pel conflicte territorial entre Catalunya i Espanya com per les polítiques de cohesió social.

Durant l'acte també hi va intervenir el president del Parlament, Roger Torrent, que va presidir ahir el Congrés Regional. Torrent va admetre que «per responsabilitat» van haver de prendre decisions «que Twitter no entén en moltes ocasions».