Brussel·les retallarà les ajudes a Turquia per la pugna amb Xipre

La Unió Europea (UE) estaria estudiant reduir fins al 75% les ajudes del procés de preadhesió a Turquia per a l'any 2020 en resposta al contenciós per les aigües territorials de la mar Mediterrània oriental amb Xipre i per l'ofensiva militar turca a Síria, segons han informat mitjans alemanys. No obstant això, la retallada no afectaria els pagaments fixats després de l'acord migratori amb Ankara. La retallada hauria estat proposada en una missiva subscrita per l'alt representant per a la Política Exterior i de Seguretat Comuna de la UE, Josep Borrell, i dirigida al Parlament europeu a la qual han tingut accés diaris del Funke Media Group alemany.



Reforçar la democràcia

En concret, es lliurarien a Turquia 168 milions d'euros en el marc de l'instrument d'ajuda per al preaccés (IPA). D'aquests diners, uns 150 milions servirien per reforçar la democràcia i l'estat de dret, i la resta s'utilitzarien per a desenvolupament rural.

Josep Borrell explica a la carta que aquestes retallades estan motivades per les prospeccions de gas a la Mediterrània oriental i per l'ocupació militar de Turquia a parts del territori de nord de Síria des d'octubre del 2019.

Aquests ajuts busquen impulsar les reformes necessàries per a l'adhesió al bloc i millorar la seva competitivitat. No obstant això, Turquia va presentar l'any 1987 la seva sol·licitud d'admissió a la Comunitat Econòmica Europea, predecessora de la Unió Europea, i encara que des de l'any 1997 és un país candidat, les negociacions fa anys que estan paralitzades.