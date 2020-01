Cuixart retorna a Lledoners després de 48 hores de permís

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ja ha tornat a la presó de Lledoners després de 48 hores de permís, que va començar dijous.

El vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, va explicar en una piulada a Twitter que Cuixart li ha recordat abans del seu reingrés que «hi ha 3 milions de presos polítics al món».

«Som uns afortunats per poder seguir lluitant per la llibertat», va afegir Mauri citant Cuixart, i va afegir després que «l'única lluita que es perd és la que s'abandona». Mauri va demanar, a més, que no es digui que han estat 48 hores «de llibertat», i va remarcar que han estat «de permís». «Una abraçada de comiat sempre massa breu», va dirigir al líder de l'entitat, Jordi Cuixart.