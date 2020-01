Evacuen Macron d'un teatre quan un grup de manifestants volia entrar-hi

El president francès, Emmanuel Macron, va ser evacuat divendres al vespre, amb protecció policial, d'una obra de teatre després que diversos manifestants intentessin accedir al recinte. Macron i la seva dona, Brigitte Macron, es trobaven al teatre parisenc Bouffes du Nord quan van haver de ser evacuats sota els crits dels manifestants. Segons vídeos publicats a les xarxes socials, desenes de persones es van concentrar davant de la porta del teatre per protestar contra la reforma de les pensions, va informar Le Monde.

Diversos manifestants van intentar entrar a l'actuació, tot i que van ser detinguts per la policia. Per això es va reforçar la presència policial, per garantir la sortida del president a les onze de la nit. Macron va abandonar la sala entre les esbroncades de diverses persones, que corejaven frases com «tots junts, vaga general» o «Macron, dimissió».

La setmana passada, el primer ministre francès, Édouard Philippe, va remetre una carta als sindicats, en la qual els informava de la retirada de l'edat fixa de jubilació de 64 anys inclosa en el projecte de reforma de les pensions, que ha provocat una vaga general indefinida, iniciada el 5 de desembre passat. Macron va donar suport a la decisió pel «compromís constructiu i la responsabilitat» de la retirada de l'edat fixa de jubilació.

A més, Philippe va apel·lar els sindicats per demanar-los «responsabilitat» i perquè posessin fi a les massives protestes.

Els sindicats protesten contra la proposta de reforma laboral de Macron, que preveu l'abolició dels règims especials de sectors com el ferroviari i obliga a treballar fins als 64 anys, dos més dels fixats actualment, per aconseguir una pensió completa. En resposta, la vaga general indefinida ha paralitzat bona part del transport públic, en particular el ferroviari.