Gallach creu que Europa «pot liderar les agendes multilaterals» del món

L'alta comissionada per a l'Agenda 2030 a Espanya, Cristina Gallach, va dir ahir que Europa «pot liderar les agendes multilaterals del món» –posant com a exemple el procés de descarbonització– i quedar-se al mateix nivell que la Xina i els EUA. En un dels debats del Barcelona Centre for International Affairs (Cidob), en la seva jornada «Guerra i pau al segle XXI», va opinar que la UE ha d'assegurar que es continuï treballant amb democràcia, transparència, diàleg, drets humans i inclusivitat, perquè, si perd la seva identitat, el seu poder geopolític «es veurà afectat».

També va recalcar la importància de crear noves aliances i millorar les relacions amb els aliats actuals: «Hem de construir un altre tipus de relació amb els nostres socis».

La directora d'Europa i Geopolítica de Friends of Europe, Shada Islam, va rebutjar pensar que l'ordre global serà bipolar: «Existeix el continent africà, l'Índia, el Japó, l'Iran i Turquia; són països que no podem minimitzar i deixar de costat». «La Xina, el principal assumpte de política exterior per a Europa? Espero que no. Vull que Àfrica ens ocupi tant temps com els altres països», i va demanar que la Xina no es converteixi en una obsessió per a la UE i per als EUA. També va considerar que Europa pot ser una líder al món, però «mai tota sola», perquè ha de treballar amb països que no pensen igual i saber adaptar-se per aconseguir algun tipus de lideratge.

Per la seva banda, el president de l'Institut Affari Internazionali, Ferdinando Nelli, va dir que la feblesa actual de la UE es deu al fet que la política exterior va ser la dar-rera a incloure's en el projecte.