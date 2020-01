Un Mosso mata la seva exparella amb l'arma reglamentària i després se suïcida

Un Mosso d'Esquadra ha matat presumptament la seva exparella a Terrassa (Vallès Occidental) i després s'ha suïcidat. Segons ha pogut confirmar l'ACN, l'agent, que forma part de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la ciutat, hauria utilitzat la seva arma de foc reglamentària per cometre el crim.

Els fets han tingut lloc aquest dissabte en un aparcament al número 45 de l'avinguda Madrid de la ciutat a les 21.04 hores. El cos policial ha informat via Twitter que hi ha una investigació en curs per la mort de dues persones i han explicat que de moment estan a l'espera que les autoritats judicials es personin al lloc dels fets.