El mosso que va matar la seva exparella l'assetjava perquè tornés amb ell

El mosso d'esquadra que es va suïcidar ahir després de matar d'un tret la seva exparella a Terrassa (Vallès Occidental), en un crim que ha commocionat la població, no tenia antecedents judicials per violència masclista, encara que feia mesos que assetjava la víctima perquè tornés amb ell.

L'Ajuntament de Terrassa ha decretat aquest diumenge tres dies de dol oficial per l'assassinat de la Judit, la quarta víctima mortal de la violència masclista a Espanya en les tres setmanes escasses que portem d'any, una jove de 29 anys que vivia amb la seva mare des que va trencar amb el policia que la va matar.

El crim no només ha colpejat es veïns de la víctima, sinó també el cos de Mossos d'Esquadra, on l'agent treballava en tasques de seguretat ciutadana, destinat precisament a l'àrea bàsica policial de Terrassa.

Ahir a la tarda, cap a les 21.30 hores, el mosso d'esquadra va esperar la víctima al seu cotxe a les portes de l'edifici on ella residia, es va colar al garatge aprofitant que ella entrava amb el seu automòbil després de fer unes compres al supermercat i li va disparar amb la seva arma reglamentària, i després es va suïcidar d'un tret.

Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), no consten antecedents judicials de violència entre l'agent i la seva exparella, que havien viscut junts fins que fa uns mesos la dona va decidir posar fi a la relació.

Des de llavors, han explicat a Efe familiars de la víctima, el mosso d'esquadra trucava contínuament la Judit, la perseguia i l'assetjava per convèncer-la que tornés amb ell, cosa a la que la jove es negava.

Aquest últim crim masclista -el segon ocorregut a Catalunya aquest any després que el passat dia de Reis un home va matar la seva dona i la filla de tres anys a Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat) - ha donat peu a nombroses mostres de repulsa.

A Terrassa, centenars de veïns han guardat aquest migdia un minut de silenci en memòria de la víctima davant les portes de l'edifici consistorial, on les banderes onegen a mig pal i la façana llueix llaços de color negre i violeta.

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha exigit unitat i fermesa davant de l'"horror" de la violència masclista, a través d'un missatge al seu compte de Twitter, mentre que el Govern català ha emès un comunicat per condemnar l'assassinat i comprometre's a seguir lluitant contra una "violència estructural" que té les seves arrels "en el masclisme".

La nova delegada del Govern central contra la violència de gènere, Victoria Rosell, també ha considerat en el seu compte de Twitter que "la clau és la prevenció: l'educació en igualtat. Però els masclistes prefereixen acabar amb ella".

Partits polítics, entitats socials i feministes s'han sumat a la condemna unànime de l'assassinat, a l'igual que els Mossos d'Esquadra, que en un tuit han expressat la seva "consternació" per aquest crim masclista "protagonitzat suposadament per un membre del cos" a l'hora que s'han compromès a treballar per eradicar la violència contra les dones.