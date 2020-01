Puigdemont, a Casado: "En les democràcies serioses són els ciutadans amb els seus vots els qui decideixen qui té escó"

L'eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, ha advertit aquest diumenge al president del PP, Pablo Casado, que "en les democràcies són els ciutadans amb els seus vots els qui decideixen qui té escó o no" i que "carregar-se aquest principi és caure en el totalitarisme". Puigdemont ha fet aquestes afirmacions en un escrit a Twitter després que Casado hagi anunciat que el PP es personarà al Suprem per evitar que Puigdemont, Oriol Junqueras i Quim Torra puguin ser diputats o eurodiputats. Segons el líder de JxCat, els populars "potser enyoren" el totalitarisme. "Impotents davant les urnes, prepotents als despatxos on mouen els fils", ha afirmat.