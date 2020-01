Putin es posiciona en contra de l'estada indefinida al poder

El president de Rússia, Vladímir Putin, va afirmar que està en contra de l'estada indefinida al poder d'un líder del país, en unes declaracions fetes després de la inesperada dimissió del seu govern aquesta setmana per una remodelació de la cúpula de poder. La Duma d'Estat, la cambra baixa del Parlament rus, va aprovar dijous per majoria el nomenament de Mikhaïl Mixustin com a primer ministre, avalant així la proposta que va presentar dimecres el president Putin, que ja ha signat el decret que acredita la successió. «Seria molt alarmant tornar a la situació dels anys 80, quan els caps d'Estat, un rere l'altre, fins al final dels seus dies estaven al poder i se n'anaven sense haver garantit les condicions necessàries de transformació del poder», va dir.