Sánchez exigeix unitat i fermesa davant l' "horror" de la violència masclista

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha exigit aquest diumenge unitat i fermesa enfront de l'"horror" de la violència masclista, després de l'assassinat d'una dona de 29 anys a Terrassa (Vallès Occidental) per la seva exparella, un mosso d'esquadra.

"La violència masclista segueix matant. El Govern, les institucions, la societat, tots i totes, hem de romandre ferms i units davant d'aquest horror. Ni una menys. El meu afecte i solidaritat per a la família i amics de la dona assassinada a Terrassa", ha expressat Sánchez a Twitter.

Una dona de 29 anys va ser assassinada ahir a la nit al garatge de casa seva a Terrassa per la seva exparella, un mosso d'esquadra, que després es va suïcidar.L'agent no tenia antecedents per violència de gènere tot i que, segons familiars de la víctima, feia temps que l'assetjava perquè tornés amb ell.

La ministra d'Igualtat, Irene Montero, també ha condemnat aquest crim: "Seguim amb ràbia i atenció la investigació per determinar si ens trobem davant d'un nou assassinat masclista. Ens volem vives. Una abraçada afectuosa per a la família i amics de la dona assassinada" , ha escrit aquest diumenge a Twitter.

La Delegació de Govern per a la Violència de Gènere ha avançat que està recollint informació sobre aquest crim. Si es confirma la seva naturalesa masclista, seria la tercera dona assassinada aquest any per violència de gènere en l'àmbit de la parella (la 1.036 des del 2003), una xifra a la qual cal sumar l'assassinat d'una nena pel seu pare.

Des del 2013, trenta-cinc menors han estat assassinats pels seus pares o per les parelles o exparelles de les seves mares, i 278 nens han quedat orfes com a conseqüència de la violència de gènere.

"La clau és la prevenció: l'educació en igualtat. Però els masclistes prefereixen acabar amb ella. Ni una menys. Per elles", ha indicat a Twitter la delegada de Govern per a la Violència de Gènere, Victòria Rosell.

El 016 atén totes les víctimes de violència masclista les 24 hores del dia i en 51 idiomes diferents. Els menors també poden dirigir-se al telèfon de la Fundació ANAR 900 20 20 10, i els ciutadans que siguin testimonis d'alguna agressió han de trucar al 112.