Vox també proposa el pin parental a Astúries i Cs rebutja implantar-lo enlloc

El grup parlamentari de Vox a la Junta General del Principat d'Astúries portarà al pròxim ple ordinari una proposició no de llei sobre el pin parental, segons va confirmar el seu portaveu parlamentari, Ignacio Blanco. A més, va instar els grups de PP i Ciutadans (Cs) a aclarir «de quin costat estan» pel que fa a aquest assumpte i al «corró» que pretén «imposar» el PSOE.

Per la seva banda, la vicealcaldessa de Madrid, Begoña Villacís, va assegurar que és una mesura en què Ciutadans «no creu» i que «no s'implantarà a la Comunitat de Madrid, Andalusia i Múrcia; tres autonomies on Ciutadans governa en coalició amb el PP i sustentats pels vots de Vox, partit que pren aquesta mesura com una de les seves principals exigències a l'hora de negociar els pressupostos en aquests territoris.

Segons el portaveu asturià de Vox, el «pin parental» respon al dret establert en la Constitució espanyola dels pares perquè els seus fills rebin la formació d'acord amb les seves conviccions. Així, va indicar que el que impulsa Vox és un document en el qual es recull la conformitat o la disconformitat dels pares sobre la participació dels seus fills en activitats impartides per persones «alienes al claustre del centre educatiu».

Blanco afirma que amb aquest procediment es garanteix la no intromissió de qualsevol tipus d'ideologia a les aules. «Les escoles són per ensenyar, no per adoctrinar», va subratllar.

El Govern espanyol es mostra contrari a la mesura i ha remès a la Conselleria d'Educació de la Regió de Múrcia un requeriment perquè s'inadmeti. La ministra d'Educació i Formació Professional, Isabel Celaá, va dir en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Ministres de divendres que els fills no pertanyen als pares.



Ciutadans «no hi creu»

Preguntada per si Ciutadans facilitaria la implantació de la iniciativa en alguna de les comunitats on governa, Begoña Villacís va assegurar: «És una mesura en la qual nosaltres no creiem».

La inclusió del «pin parental» en l'acord pels pressupostos a Múrcia va generar divendres reaccions a la Comunitat de Madrid, on el vicepresident regional, Ignacio Aguado, va mostrar el seu rebuig a aplicar la mesura en aquest territori; postura que va refermar Villacís, que va remarcar que des de la conselleria d'Educació d'Andalusia també s'han oposat a posar en marxa la proposta de Vox.

«No serà implantat. Tenim una consideració cap al que és la nostra societat actualment, una concepció obertament liberal. Reconeixem tota la diversitat de la societat i això implica també educar en valors, que és el que nosaltres sempre hem proposat», va exposar la vicealcaldessa.

Per la seva banda, el Partit Popular va criticar ahir el Govern espanyol presidit per Pedro Sánchez per «enviar requeriments» a la conselleria d'Educació de Múrcia contra el veto parental a determinades activitats escolars sobre educació sexual o afectiva, i, en canvi, «no fer res amb l'adoctrinament a Catalunya».

La vicesecretària de Política Social de la formació, Cuca Gamarra, va avançar que demanaran la compareixença de la ministra d'Educació, Isabel Celaá, perquè expliqui «la intenció de retallar drets i llibertats als pares per escollir l'educació i el centre escolar dels fills».

En nom del PSOE, el secretari d'Organització del partit i ministre de Transports, José Luis Ábalos, va reiterar ahir el seu rebuig a la mesura i va acusar el PP de ser «un partit zombi amb l'ànima contaminada per Vox» pel seu suport al veto parental a Múrcia.

Ábalos va lamentar que aquesta comunitat autònoma sigui un «banc de proves» i un «laboratori de la ultradreta». «No respecten el mandat constitucional, no respecten la convenció de drets de la infància, no respecten l'autonomia docent», va dir el ministre socialista.