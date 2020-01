La borrasca Glòria ja s'ha cobrat dues víctimes mortals en poques hores a l'estat espanyol. La primera víctima mortal va ser un home atropellat a Astúries i la segona una dona morta per hipotèrmia a Gandia, aquest dilluns.

El primer va morir aquest diumenge al municipi d'Aller, als voltants de l'estació hivernal de Sant Isidre (Lleó), després de resultar atropellat per un vehicle, segons han confirmat fonts de la Guàrdia Civil a Europa Press. En el moment de l'impacte el mort estava posant les cadenes per circular sobre la neu. El mort era veí d'Oviedo i tenia 44 anys.

La segona víctima mortal s'ha produït aquest dilluns. Juliana, una dona indigent romanesa de 54 anys, estava dormint al ras aquesta mateixa nit al parc de l'Estació de Gandia i al voltant de les 6 del matí un amic, també indigent, ha detectat que la seva companya no respirava i que podia haver mort per hipotèrmia, segons informa Levante EMV.

Fonts de Càritas de Gandia, de la Policia Local i de la Creu Roja han confirmat a aquest diari que Juliana havia rebut atenció per la seva situació i se li hauria ofert que passés aquestes nits, com altres persones, al centre que Gandia disposa per a aquestes ocasions, però ella, com havia fet ja abans, ho va rebutjar i va decidir dormir fora, fins i tot de l'estació.