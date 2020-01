Quines carreteres estan tallades pel temporal?

La borrasca Glòria ja ha arribat a Catalunya i s'ha deixat notar en forma de fort vent i nevades. Aquest dilluns al matí ja hi ha diverses vies afectades pel mal temps arreu del territori.



A la Catalunya Central es troba tallada per fort vent la BV-4024, que va de Guardiola de Berguedà a Coll de Pal.



Per neu i gel a la via, també hi ha afectacions a la C-25, l'eix transversal, entre Arbúscies i Coll de Revell. A més, Trànsit ha demanat especial precaució en les següents vies:



T-334 Horta Sant Joan-Bot

TV-3531 Gandesa-Bot

GI-555 Riudarenes

C-25 Arbúcies –Coll del Revell