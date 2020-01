Govern i els comuns pacten uns pressupostos per al 2020 amb un increment de despesa de 3.070 milions

El Govern i els comuns han pactat uns nous pressupostos de la Generalitat pel 2020. L'acord reflecteix un increment de la despesa pública respecte dels comptes que estaven en vigor, i també en comparació amb el frustrat projecte de pressupostos de 2019. "Per tal de donar resposta a les principals prioritats polítiques, la despesa no financera no finalista de la augmenta en 3.070 MEUR", es concreta. A més, s'anuncia un "increment de les inversions reals i de capital de la Generalitat i el conjunt del sector públic, per a situar-les prop de 2.000 MEUR, que suposa un 25% més que al 2017". També es remarca la necessitat de "reclamar els compromisos pendents de l'Estat així com defensar el relaxament dels objectius d'estabilitat pressupostaria".

Els acords més globals del pacte passen, doncs, per aquest increment de la despesa, que vinculen necessàriament a "l'adopció d'un seguit de noves mesures fiscals" que també van pactar els comuns amb el Govern. En aquest cas, a més, no només es compta amb un augment de 3.070 milions respecte dels darrers comptes aprovats per al 2017, si no que també s'afegeix que la xifra és superior a l'increment de 1.0715 milions que reflectien els frustrats i no aprovats pressupostos que es van preparar per al 2019. Pel que fa a la "recuperació del pols inversor", l'acord situa la xifra en "prop dels 2.000 MEUR", cosa que suposa un augment d'un 25% respecte del que hi havia al 2017, en el darrers comptes.

ERC celebra l'acord pressupostari amb els comuns perquè "posa fi a l'època de les retallades"

La secretària general adjunta d'ERC i portaveu del partit, Marta Vilalta, ha celebrat que el Govern i els comuns hagin arribat a un acord perquè "posa fi a l'època de les retallades". El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i la consellera de Presidència, Meritxell Budó, han escenificat aquest dimecres l'acord en un acte amb la líder de CatECP al Parlament, Jéssica Albiach. Poc després, en una roda de premsa, Vilalta ha lloat que materialitzar aquests comptes permetrà "recuperar els nivells de despesa d'abans de l'època de crisi" i suposa una "continuïtat" amb els que va presentar Oriol Junqueras quan era vicepresident del Govern.

En preguntar-li si la possible inhabilitació en ferm del president de la Generalitat, Quim Torra, pot afectar la tramitació d'aquests pressupostos, Vilalta ha afirmat que "no han de ser jutjats i jutges qui treguin i posin presidents" i ha defensat l'actuació per la qual Torra va ser condemnat per desobediència –mantenir al balcó de la Generalitat la pancarta amb el text 'Llibertat presos polítics' i un llaç groc en període electoral–. "Fem el que sempre hem fet: donem suport al president i no avancem cap dels esdeveniments".

PSC: "Si no hi ha pressupostos a l'Estat, són paper mullat"

La portaveu parlamentària del PSC, Eva Granados, ha advertit que encara que s'aprovin els pressupostos de la Generalitat, si després no hi ha pressupostos generals a l'Estat "són paper mullat". Poques hores després que el Govern i els comuns hagin fet públic l'acord sobre els comptes, Granados ha assegurat que pretenen estudiar "en profunditat" els números per fer-ne una valoració, però ha retret que es digui que s'augmenta la despesa en 3.000 MEUR respecte al 2017 perquè "és fer-se trampes al solitari". Per a la socialista, és fa "volar coloms" perquè es compara el previst per executar el 2020 amb el 2017, una etapa de creixement econòmic. En aquest sentit, afirma que tots aquests diners que teòricament s'augmentarien "ja s'han gastat", i per això reclama comparar-ho amb allò executat el 2019.

Granados, a més, ha remarcat en roda de premsa a la seu del partit que "tan important és que hi hagi pressupostos com que siguin uns bons pressupostos" i ha lamentat, també, que es va "tard". La portaveu parlamentària ha explicat que en cap moment s'ha intentat negociar amb ells i creu que es deu al fet que Torra veia els comptes com un "instrument" per a l'autodeterminació, per la qual cosa ha considerat "lògic" que no s'hagi comptat amb ells.

D'altra banda, la socialista ha insistit que encara que s'aprovin els comptes calen eleccions a Catalunya perquè el Govern està "exhaurit i desunit". Així, ha explicat que "l'ordre dels factors no altera el producte" i per tant ha argumentat que Catalunya necessita uns pressupostos "si són bons" encara que el Govern estigui "dividit i esgotat" i calguin eleccions. "No creiem que Torra estigui en la disposició de liderar l'acció de govern, fins ara no ho ha fet", ha afegit Granados, que també ha dit que ara mateix hi ha "una minoria parlamentària" que "els fa perdre una de cada tres votacions".