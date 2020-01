Un maquinista fa baixar tots els passatgers del tren després de complir la jornada

El maquinista d'un tren de Rodalies de l'R1 en direcció a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) ha fet baixar del comboi a tot el passatge a l'estació de Montgat després d'anunciar que ja havia complert amb la seva jornada laboral.

L'incident ha passat a les 08.34 hores del matí, quan el conductor ha fet baixar els atònits usuaris, que s'han vist obligats a continuar el seu trajecte en els següents trens i s'han fet ressò del que ha passat a través de les xarxes socials.

Després dels fets, Renfe ha emès un comunicat demanant disculpes i atribuint el que ha passat a l'efecte del temporal que castiga Catalunya i que ha alterat la programació de relleus de la companyia.

D'acord amb l'operadora, s'ha autoritzat al maquinista a circular sense viatgers fins a Badalona, on el tren ha quedat apartat a les vies secundàries, per evitar fer-ho a Montgat, on només hi ha una única via i hagués causat retards a diversos trens de la línia R1.

''Evidentment demanem disculpes per aquesta circumstància, però entenem que era la millor opció per minimitzar les afectacions", ha assegurat Renfe abans d'afegir: "Tothom pot entendre que davant d'un temporal tan important es puguin produir incidències no programades".

Segons la companyia, tampoc han esperat a l'arribada d'un altre maquinista per evitar més afectacions a la línia, atès que Montgat només compta amb dues vies i s'hauria paralitzat la circulació dels combois que venien darrere.

A la nota, Renfe també ha detallat que programa diàriament més de mil relleus per al seu servei de Rodalies i ha celebrat que, amb la seva actuació, s'hagi limitat l'afectació a un passatge.

Així mateix, ha recordat que les normatives de seguretat impedeixen als maquinistes sobrepassar els temps de conducció i ha lamentat "les opinions que han menyspreat la seguretat" dels viatgers "incitant" al fet que el conductor continués prestant servei.