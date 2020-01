La borrasca Glòria porta neu a punts de l'Ebre i Girona i es deixa veure al Moianès i l'Anoia

La neu ha fet acte de presència aquest matí a la Catalunya Central, a punts elevats del Moianès, com Castellcir o Moià, i a l'Anoia, com a Pujalt. Són els primers efectes de la borrasca Glòria, que també ha portat neu a les Terres de l'Ebre i les comarques gironines. El temporal, a més, ve acompanyat de fort vent. Les ratxes registrades aquesta matinada han estat excepcionals a sectors del litoral central, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya. A Cabrils (Maresme) s'han registrat cops de vent de 116,6 quilòmetres per hora, els més forts dels seus gairebé 13 anys de dades, i l'Observatori Fabra de Barcelona ha detectat una ratxa de 104 km/h, la més elevada dels últims 8 anys.





Neva a Tivissa, Castellcir, Sant Feliu de Pallerols i a zones altes d'Espolla i Roquetes. Aquest matí també ha nevat a Falset, Moià, Pujalt, la Granadella, Espinelves i Sant Pau de Segúries.#Glòria — Meteocat (@meteocat) January 20, 2020

Alerta per neu a la Catalunya Central aquesta matinada

On més s'ha notat fins ara la nevada és a Tivissa (Ribera d'Ebre), Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa), l'Espolla (Alt Empordà) i Roquetes (Baix Ebre). Aquest matí també ha nevat a Falset (Priorat), Pujalt (Anoia), la Granadella (Les Garrigues), Espinelves (Osona) i Sant Pau de Segúries (Ripollès).L'alerta per neu emesa pel Meteocat indica que aquesta tarda, a partir de les 6, hi haLes comarques on el risc és alt i l'alerta és vigent des de les 12 del migdia, són Osona, el Ripollès, la Selva, l'Alt Empordà, el Gironès, i el sud de Catalunya.Si aquest dilluns és previst que la Catalunya Central esquivi majoritàriament la neu, el Metecat alerta que aquesta propera matinadaUna neu que podria dificultat la circulació en les primeres hores del dia alOsona, el Ripollès, la Selva i el Vallès Oriental, on el risc és elevat, i també ali el Baix Llobregat, entre altres comarques, on el risc és moderat. Entre les 6 del matí i el final del dia, el temporal se centrarà en la zona dels Pirineus centrals.