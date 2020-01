Vallter i Núria tanquen les estacions de manera preventiva pel fort vent i la possibilitat d'allaus

Les estacions de Vallter 2000 i Vall de Núria han decidit tancar preventivament les seves instal·lacions a causa de les condicions climatològiques adverses provocades pel temporal 'Gloria'. Durant les properes hores s'esperen fortes ratxes de vent i hi ha perill d'allaus, amb una acumulació de gruixos de neu superiors als 250 centímetres en les pròximes 48 hores. És per això que Vallter 2000 ja no ha obert aquest matí les seves portes i Vall de Núria quedarà tancada a partir d'aquesta tarda. Aquesta situació es mantindrà almenys fins dimecres, quan es preveu que els efectes del temporal remetin. Els plans Neucat, Ventcat i Inuncat estan activats en estat d'alerta.





