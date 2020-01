Consulta totes les línies de tren afectades a causa del temporal

Sis línies de tren estan interrompudes a causa dels efectes del temporal Gloria. La circulació està suspesa entre Arenys i Maçanet, afectant les línies R1 i RG1. Entre Arenys i Barcelona s'ofereix un tren per hora i sentit. A més, no hi ha servei de l'R1 i l'R4 entre l'Hospitalet i Molins de Rei per un arbre caigut sobre la via. El mateix passa a l'R13 entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders, i a l'R15 entre Reus i Ascó.

D'altra banda, es registren retards d'entre 15 i 30 minuts a l'AVE per limitacions de velocitat derivades del temporal. També hi ha demores en altres punts de la xarxa ferroviària. A l'R2 Nord hi ha retards de 30 minuts després d'unes hores d'interrupció, així com a l'R3 i a l'R2 Sud.