La defensa de l'amo de la finca on va morir el Julen i l'acusació signen un acord

La defensa de l'amo de la finca en què hi ha el pou on va morir el Julen, el nen de poc més de dos anys que va ser rescatat sense vida 13 dies després de caure-hi, fa un any, i l'acusació que representa els pares de l'infant han arribat a un principi d'acord que evitarà el judici, excepte la primera sessió, prevista per a avui.

Ho van confirmar a l'agència Europa Press fonts judicials, que van apuntar que el principi d'acord entre les dues parts, que té el vistiplau de la Fiscalia, suposa que el processat reconeixerà els fets pels quals és acusat i acceptarà una condemna de presó per un delicte d'homicidi per imprudència greu.

Un dels advocats de l'acusat, Juan Martínez Soler, va apuntar que aquesta pena de presó podria ser de sis mesos a un any. D'altres fonts van explicar que se li aplicaria l'atenuant de reconeixement tardà dels fets i reparació parcial dels danys.

A més, l'acusat es compromet a abonar una indemnització als pares, amb una quantitat inicial que seria d'uns 25.000 euros. Fonts judicials van puntualitzar que aquesta compensació podria pujar fins a 180.000 euros en total. Aquest acord arriba després que l'acusat hagi demanat perdó als progenitors.