ERC fa costat a Trapero i l'excúpula d'Interior: «No normalitzem la repressió»

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va emparar ahir el major dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero i l'excúpula del departament d'Interior i va denunciar novament «una causa general contra l'independentisme que continua el seu curs: No normalitzem la repressió», va afirmar.

En roda de premsa a la seu del partit, Vilalta va afirmar que «no és Interior ni Trapero els que haurien de seure al banc dels acusats», sinó els membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat que «van exercir la violència contra la ciutadania» en aquestes votacions de la tardor del 2017.

Aquesta «causa general contra l'independentisme», segons el parer de Vilalta, «afecta i vulnera drets» no només de persones adherides al moviment sobiranista sinó també de representants «d'institucions catalanes» sense adscripció política com els Mossos. «Convé no normalitzar mai aquesta situació de repressió constant», va asseverar la portaveu republicana.