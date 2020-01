La Fiscalia calibrarà l'acusació a Trapero d'acord amb la sentència del procés

El tinent fiscal de l'Audiència Nacional Miguel Ángel Carballo va anunciar ahir que calibrarà «en el moment oportú» l'acusació al major dels Mossos Josep Lluís Trapero i els altres dos acusats per rebel·lió tenint en compte la sentència del Tribunal Suprem que va condemnar els impulsors del procés per sedició.

«La Fiscalia de l'Audiència Nacional és conscient de la sentència dictada pel Tribunal Suprem i en el moment oportú es considerarà la conveniència de calibrar l'acusació que correspon sobre aquests fets, però aquest no és el moment processal oportú i per tant no es farà cap modificació en aquest moment», va exposar Carballo en respondre les qüestions prèvies plantejades per les defenses a l'inici del judici.

Pel que fa a això, el seu company Pedro Rubira va precisar que no només hi ha la sentència del Suprem contra la cúpula del procés, sinó que hi ha altres resolucions de l'alt tribunal com la que va condemnar per desobediència l'expresident de la Generalitat Artur Mas i diversos dels seus consellers pel referèndum del 9 de novembre del 2014.

Segon la Fiscalia, tota jurisprudència es tindrà en compte a l'hora de plantejar-se una modificació en l'acusació en aquesta causa, que, en tot cas, sembla que es produirà al final del judici, en la fase d'exposició de les conclusions definitives de la Fiscalia. En aquest cas, va afegir Rubira, es jutja el presumpte «incompliment dels acusats» de diverses resolucions judicials, i «es podrà dir el que es vulgui dir del Poder Judicial, però quan s'incompleixen les normes, el Poder Judicial actua, bé sigui en el procés, en el tema d'actualitat o quan es van instruir els GAL».