Girona activa la situació d'emergència pel risc de desbordament de l'Onyar

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha activat la situació d'emergència pel risc de desbordament del riu Onyar, especialment al carrer del Carme i al Barri Vell. Segons ha detallat Madrenas, el cabal de seguretat del riu és de 600 metres cúbics per segon i, tot i que a primera hora se situava a 535, ara la situació s'ha estabilitzat i el cabal del riu va a la baixa. Tot i això, davant la previsió que les pluges s'intensifiquin durant les properes hores, l'ajuntament ha decidit activar un dispositiu format per Policia Municipal i Protecció Civil per avisar aquells veïns i comerciants situats a les plantes baixes properes al riu. Madrenas destaca que és una mesura preventiva i que recorreran més 150 immobles.

Girona està amatent a l'evolució de la borrasca 'Gloria', sobretot pel què fa al cabal que porta el riu Onyar al seu pas per la ciutat. Per això, i davant la previsió que les pluges vagin a més en les properes hores, l'alcaldessa ha decidit activar la situació d'emergència. "És una mesura preventiva, perquè hi ha preocupació davant el risc de desbordament de l'Onyar", ha explicat Marta Madrenas.

Els estudis acrediten que el riu pot sortir de mare si se sobrepassen els 600 m3/s. Aquest matí, el nivell màxim que ha assolit el riu ha estat de 535. Amb el pas de les hores, però, el cabal s'ha anat estabilitzant i ara ja es troba per sota dels 500 m3/s. "Però les previsions ens indiquen que més tard poden tornar les pluges intenses, i això ens preocupa", ha admès l'alcaldessa.

"El risc és evident", ha afegit l'alcaldessa, sobretot perquè no hi ha manera de prendre mesures per intentar rebaixar el nivell del riu (ja que l'Onyar no té comportes). "Per això, la nostra primera prioritat és evitar que hi hagi danys personals en cas de desbordament", ha precisat Madrenas.



Policies i voluntaris de Protecció Civil



D'entrada, el pas a fase d'emergència ja suposa activar un dispositiu format per agents de la Policia Municipal i voluntaris de Protecció Civil per alertar els veïns i comerços que es troben propers al riu. Hi ha cinc equips, que es reparteixen per la zona de Vistalegre, el carrer del Carme i el Barri Vell. Aniran a totes les plantes baixes (siguin habitatges o comerços) per informar els veïns sobre què cal fer davant un possible desbordament.

"Ens assegurarem que aquells qui viuen en aquests habitatges, que serien els primers afectats, no tinguin problemes de mobilitat o altres que els dificultessin seguir les instruccions en cas d'emergència", ha dit Madrenas. L'alcaldessa explica que, en total, a partir d'aquest migdia, policies i voluntaris visitaran cap a 150 pisos.



Crida a la prudència



Marta Madrenas ha volgut fer una crida a la població perquè extremi la prudència. Però també ha volgut donar un missatge de calma. "És cert que hem vist imatges espectaculars, però de moment allò que hem tingut són afectacions menors; hi ha bassals intensos a la via pública i ha caigut un arbre a Campdorà", ha explicat. "Que tothom estigui amatent, perquè el comitè d'emergències s'anirà reunint periòdicament i si hi ha alguna novetat, la comunicarem immediatament", ha dit.

L'alcaldessa també ha explicat que la majoria de centres escolars de la ciutat estan oberts. Només han tancat l'escola bressol El Tren i l'institut Santiago Sobrequés. I ha reiterat que s'ha activat la situació d'emergència perquè cal "preveure tots els possibles riscos i les mesures per afrontar-los". "Ens hem d'assegurar de minimitzar al màxim qualsevol dany", ha conclòs Marta Madrenas.