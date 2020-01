El tancament d'escoles pel temporal afecta més de 120.000 alumnes catalans

Més de 120.000 alumnes de primària i de secundària de Catalunya s'han vist afectats aquest dimarts pel tancament de centres educatius com a conseqüència del temporal Gloria. La majoria, 70.724, corresponen al Maresme, que ha decidit tancar totes les escoles. La demarcació de Girona ha estat una altra de les més afectades, amb 34.359 estudiants que tampoc no han pogut anar a classe. D'altra banda, 5.600 alumnes més del conjunt de Catalunya s'han vist perjudicats per la supressió de rutes escolars a casa de la neu, el vent i la pluja en diferents punts del territori.

El Maresme ha estat la comarca amb més afectació escolar pel temporal, ja que els centres educatius de tots els municipis han tancat de forma preventiva, a causa del fort vent i de l'onatge. Dels 70.724 alumnes del Maresme que no han anat a classe, 20.465 corresponen a la capital, Mataró.

A la Catalunya Central, les úniques escoles que no han pogut obrir per la neu han estat les de L'Estany i Collsuspina, al Moianès, que sumades a la de Vidrà (Osona) afecten un total de 89 alumnes afectats. A la tarda, s'afegeix al tancament l'Escola Les Oliveres de Cabrera d'Anoia, amb 55 alumnes.



39 municipis gironins han patit afectacions escolars



Pel que fa a les comarques de Girona, un total de 30 municipis han hagut de tancar tots els centres educatius, mentre que, en 9 més, el tancament ha estat parcial. El conjunt d'alumnes de la demarcació de Girona que aquest dimarts al matí no han pogut anar a classe sumen 34.359, tot i que aquesta tarda s'hi afegiran algunes escoles més.

En concret, al Baix Empordà, una de les comarques gironines més afectades, els municipis que aquest matí han hagut de clausurar tots els seus centres són Palamós, Calonge i Sant Antoni, Castell-Platja d'Aro, Torroella de Montgrí, Forallac, Verges, Bellcaire, Mont ras, Sant Feliu de Guíxols, Vall-llobrega, Pals, La Pera, Cruïlles i Ullastret.

A la resta de comarques gironines, els municipis que han tancat tots els seus centres educatius han estat Salt, Cassà de la Selva, Sant Jordi Desvalls, Bordils i Celrà (Gironès); Cadaqués, Agullana, Albons, i Albanyà (Alt Empordà); Hostalric, Tossa de Mar, Vidreres, Riudellots de la Selva i Llagostera (Selva), Banyoles (Pla de l'Estany), i Vallfogona del Ripollès (Ripollès).

La resta de centres de la demarcació de Girona que avui no han pogut acollir alumnes són els instituts de Llançà, l'Escala i la Jonquera (Alt Empordà); l'Escola Puig d'Esquers de Colera (Alt Empordà), L'Escola de Pau (Alt Empordà); l'Institut de Sarrià de Ter (Gironès); l'Institut S. Sobrequés de Girona (Gironès), l'Institut de Caldes de Malavella (Selva), i l'Escola Esponellà (Pla de l'Estany).

Aquest dimarts a la tarda, s'afegiran al tancament tots els centres de Blanes (Selva), amb més de 6.500 alumnes afectats; la Bisbal d'Empordà (Baix Empordà), amb prop de 2.000 alumnes afectats, i l'Institut Cendrassos de Figueres (Alt Empordà), amb 969 alumnes.

D'altra banda, tampoc no han pogut obrir els centres educatius de dos municipis del Vallès Oriental: La Roca del Vallès, amb 1.534 alumnes, i Montseny, amb 43 alumnes.

En aquesta mateixa comarca, ha mantingut el seu tancament l'Escola Congost de Canovelles, amb 400 alumnes, per la caiguda dilluns d'una claraboia. Tampoc ha pogut obrir el CEE Montserrat Montero de Mollet del Vallès, amb 141 alumnes, mentre que l'Escola L'Estelada, al municipi de Cànoves i Salamús, amb 241 alumnes, ha suspès les classes.



6.000 alumnes sense classe al Barcelonès



Al Barcelonès, Sant Adrià de Besòs ha tancat avui tots els seus centres educatius, afectació que ha arribat als 4.800 alumnes. També ha tancat l'Institut Isaac Albéniz de Badalona, amb 600 alumnes, i l'Escola Busquets i Punset de l'Hospitalet de Llobregat, amb 454 alumnes. En el cas de l'Institut la Riera de Badalona, que va haver de tancar dilluns, ha pogut traslladar l'activitat a la biblioteca Canyadó-Casagemes. El nombre total d'alumnes afectats al Barcelonès ha estat de 6.034.

Al Vallès Occidental no han pogut obrir dos centres de Cerdanyola del Vallès (l'Escola Serraparera, amb 200 alumnes, i el Centre de Formació i Treball Flor de Maig, amb 108 alumnes) i l'Escola Joanot Alisanda de Sabadell, amb 492 alumnes. Tot i que ha obert aquest matí, aquesta tarda tancarà també l'Escola Ciutat de l'Alba de Sant Cugat del Vallès, amb 471 alumnes.

Al Baix Llobregat han estat dos els centres educatius que no han pogut obrir les portes: l'Escola Montserrat de Cornellà de Llobregat, amb 150 alumnes, i l'Escola Ramon Llull del Prat de Llobregat, amb 225 alumnes. Aquesta tarda tampoc no obrirà l'Escola Guinovart de Castelldefels.

Pel que fa a les comarques del Camp de Tarragona, avui també han tancat l'Institut Pere Martell de Tarragona (Tarragonès), amb 1.163 alumnes, i l'Escola Llicorella de Gratallops (Priorat), que acull 14 alumnes. A partir del migdia també s'han afegit al tancament l'Institut Berenguer Entença de Vandellòs-Hospitalet (Baix Camp) i la part de secundària de l'Institut Escola de Cornudella de Montsant (Priorat).



Prop de 5.000 alumnes afectats a les Terres de l'Ebre



Pel que fa a les Terres de l'Ebre, a causa de la neu, nombrosos centres educatius de la Terra Alta han hagut de retardar l'horari d'obertura, tot i que, al migdia, la millora de la situació ha permès obrir a la majoria d'ells. A les 13.30 hores continuaven tancades les escoles de Caseres, Arnes, Prat de Comte i Horta de Sant Joan.

Pel que fa a la comarca del Baix Ebre, han hagut de tancar parcialment alguns centres de l'Aldea, Deltebre, l'Ampolla, Campredo i Tortosa. A la tarda, també tancaran centres educatius de Masdenverge, Ulldecona, Santa Bàrbara i Els Muntells, al Montsià. En el conjunt de les Terres de l'Ebre, els alumnes afectats durant la jornada han estat de prop de 5.000.



Un centenar de rutes de transport escolar suspeses



Pel que fa a les rutes del transport escolar suspeses a causa del vent i de la neu, la mesura ha afectat uns 5.600 alumnes en el conjunt de Catalunya, la majoria a les comarques gironines, amb 3.549 alumnes en total. En aquest cas, s'han suspès rutes de Torroella de Montgrí, Verges, Begur, Figueres, l'Escala, Llançà, Camprodon, Planoles, Banyoles, Esponellà, Olot, Vidreres, Sant Feliu de Buixalleu, Hostalric i Llagostera.

Al Maresme, s'han suspès també les línies, així com algunes rutes del Vallès Oriental. També s'han hagut de suspendre les rutes de la Terra Alta, amb 169 alumnes afectats i, a la Catalunya Central, diverses línies de transport escolar d'Osona, el Moianès i el Berguedà, amb 350 alumnes afectats en total.