El Govern de Noruega queda en minoria per la sortida de la ultradreta

El Govern conservador-liberal noruec va afirmar que seguirà endavant tot i haver quedat en minoria per la sortida de l'ultradretà Partit de Progrés, un dels seus quatre membres, arran de la repatriació d'una dona d'Estat Islàmic (EI) i els seus fills. La primera ministra, Erna Solberg, va anunciar que el tripartit restant pretén seguir en el govern tot i quedar en minoria i que encara serà més complicat a partir d'ara tirar endavant el seu projecte. Va agrair a més al Partit de Progrés la seva col·laboració recent, tant a l'Executiu com al Legislatiu. Solberg va defensar no obstant això la seva decisió de repatriar la dona d'Estat Islàmic i els seus dos fills i va destacar, tot i les conseqüències polítiques, que la mesura va ser «correcta» i «la millor per a la família».

La líder ultradretana i fins ara ministra de Finances, Siv Jensen, va argumentar en una compareixença prèvia que ja resultava «massa difícil» aconseguir tirar endavant l'agenda del seu partit a l'Executiu. «Jo vaig ficar el partit al govern i ara le'n trauré», va anunciar Jensen, que va considerar, però, que l'actual govern ha de seguir endavant.

El Govern noruec va decidir la setmana passada permetre la tornada a Noruega d'una dona amb els seus dos fills perquè un d'ells, de cinc anys, pogués rebre tractament mèdic. La dona va abandonar el país el 2013 i va marxar a Síria, on se sospita que es va unir a Estat Islàmic.