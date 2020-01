L'Audiència eximeix Teresa Laplana d'assistir a tot el judici

El tribunal de l'Audiència Nacional ha eximit la intendent de la policia catalana Teresa Laplana d'assistir a tot el judici, ja que segueix de baixa per estrès posttraumàtic.

En la primera sessió del judici, la sala, presidida per Concepción Espejel, va atendre la petició de l'advocada de Laplana, Olga Tubau, que també defensa Trapero, perquè, un cop la intendent hagi estat interrogada, se la dispensi d'assistir a la resta del judici fins al tràmit dels informes de les parts i del torn al dret a l'última paraula.

Laplana, que quan el cas estava en fase d'instrucció ja va declarar a l'Audiència Nacional des de Barcelona per videoconferència, al·legant qüestions de salut, ha aportat al tribunal un informe mèdic emès per un especialista en neuropsiquiatria de l'Hospital del Mar de Barcelona que certifica que pateix estrès posttraumàtic i que recomana que la seva compareixença en el judici sigui el més breu possible. Tubau va puntualitzar, a preguntes de la sala, que l'estat de Laplana no li impedeix ser interrogada en el judici.

La intendent, un dels principals comandaments dels Mossos d'Esquadra que van intervenir al dispositiu de la policia catalana davant la multitudinària protesta contra l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la conselleria d'Economia el 20 de setembre del 2017, està de baixa laboral des de llavors, arran d'un quadre d'estrès posttraumàtic.

El fiscal Miguel Ángel Carballo no s'ha oposat a la petició de l'advocada de Laplana ja que, tot i que la presència dels acusats és preceptiva en els judicis, va recordar que hi ha antecedents que admeten que en quedin eximits per raons justificades, que el ministeri públic no discuteix si són de caràcter mèdic.

La sala també ha admès la petició de Tubau perquè, després de la seva declaració, el major Josep Lluís Trapero es pugui situar al seu costat, i no al banc dels acusats, i ha estès aquesta possibilitat a la resta de jutjats, l'exsecretari general d'Interior Cèsar Puig i l'exdirector dels Mossos d'Esquadra Pere Soler, perquè es puguin comunicar amb els seus advocats.