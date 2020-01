Milers de persones armades es manifesten als Estats Units

Milers de persones, majoritàriament homes, van protestar a la rodalia del Capitoli estatal de Richmond, a Virgínia (Estats Units), en resposta a les restriccions a la possessió d'armes que els legisladors demòcrates volen imposar en aquest estat. Malgrat que molts dels participants hi van acudir armats, no es va registrar cap incident durant la concentració als voltants del Capitoli, on per primera vegada en un quart de segle els demòcrates controlen les dues cambres després de la seva victòria electoral del novembre. Amb el governador demòcrata Raph Northam, els legisladors progressistes han promès tirar endavant lleis estatals per a un major control de les armes de foc.