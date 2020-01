Protecció Civil alerta que el temporal avui serà «més perillós»

Protecció Civil de la Generalitat ha demanat extremar la precaució davant la nova fase de la bor-rasca Glòria, ja que a les fortes ventades d'ahir s'hi sumaran avui intenses pluges i nevades.

Així ho va explicar el cap del Servei Meteorològic de Catalu-nya, Santi Sagalà, en roda de premsa al costat del conseller d'Interior, Miquel Buch, després de participar en la reunió de Consell Assessor dels plans d'emergència Inuncat, Neucat i Ventcat, que va presidir el president de la Generalitat, Quim Torra.

«Demà hi haurà més risc per la simultaneïtat dels fenòmens meteorològics», va detallar Sagalà, que va assenyalar que avui estarà marcat per «vent fort, pluja i onatge a les zones més properes a la costa i neu a l'extrem nord-est» de Catalunya. De fet, d'acord amb l'especialista, les ratxes de vent podrien arribar a 80 quilòmetres per hora i l'onatge, fins a vuit metres d'altura.

Per aquest motiu, el sotsdirector de coordinació d'Emergències, Sergio Delgado, va instar a evitar el front marítim llevat que sigui estrictament necessari i va enviar «un missatge clar de precaució» en les activitats que es desenvolupin en el medi natural, tant en zones boscoses com en parcs i jardins urbans. De fet, el departament d'Interior va aprovar una resolució per la qual suspenia totes les activitats a l'aire lliure a Girona, Barcelona i la Catalunya Central a causa dels efectes de la tempesta. El parc de l'Agulla de Manresa, per exemple, romania ahir tancat.

Els Bombers de la Generalitat havien prestat ahir fins a les 7 de la tarda 1.920 serveis relacionats per la borrasca, la majoria a causa dels efectes del vent, mentre que el telèfon d'emergències 112 va atendre 3.478 trucades fins a les 8 del vespre. La majoria de trucades van ser per afectacions a les comarques del Maresme, el Barcelonès Nord, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental.

En el conjunt de l'Estat, quatre persones havien mort, fins ahir al vespre, pel pas del Glòria per la península, que ha provocat talls en desenes de carreteres i tancaments d'aeroports i col·legis per les nevades, la mala mar i les fortes ratxes de vent.

La primera víctima mortal del Glòria va ser un home de 44 anys que va perdre la vida diumenge al matí a Aller, als voltants de l'estació hivernal de San Isidro (Lleó), després de resultar atropellat per un vehicle. En el moment de l'impacte, la víctima estava posant les cadenes per circular per la neu i prosseguir el viatge. A la tarda, un altre home, de 63 anys i veí de Madrid, va morir a Pedro Bernardo (Àvila) per la caiguda d'una teula del seu habitatge a causa del vent. Durant la matinada, una dona de 54 anys va morir a Gandia a conseqüència d'una hipotèrmia. Es tracta d'una persona sense llar que vivia a l'entorn del parc de l'Estació.

També a la Comunitat Valenciana, un home d'uns 70 anys va morir a Moixent, segons van confirmar fonts de la conselleria de Sanitat, que van apuntar que caldrà esperar que es practiqui l'autòpsia per determinar les causes de la mort.