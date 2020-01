Protecció Civil prepara un espai per desallotjar persones pel risc d'inundacions de les properes hores

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha advertit que el que més preocupa "és l'acumulació de les pluges" ja que les intensitats de les pluges "aniran creixent" durant la tarda d'aquest dimarts. Per aquest motiu ha indicat que "de forma preventiva" Protecció Civil ha preparat un espai per si s'han de desallotjar persones pel risc d'inundacions durant les properes hores poder-los traslladar a un lloc on estiguin atesos. El conseller també ha indicat que en aquests moments hi ha "recomanacions al transport urbà" al Baix Empordà, el Gironès, una part de la Selva, el Montsià, el Baix Ebre i la Terra Alta però en funció de com evoluciona l'estat de les vies les recomanacions poden esdevenir restriccions.

Els espais que s'han previst per si cal atendre possibles evacuats consten de més de 2400 places, segons han explicat fonts de Protecció Civil a l'ACN. En concret, a la demarcació de Girona s'han preparat cinc punts situats al poliesportiu de Platja d'Aro amb 1300 places, dos pavellons de Figueres amb un total de 700 places, el pavelló de l'Escala amb 200 places i el de la Bisbal d'Empordà amb 200 places. En total a Girona hi hauria 2400 places sense tenir en compte les de la ciutat de Girona, on se n'ocupa directament el consistori. A la demarcació de les Terres de l'Ebre també s'han habilitat places a Amposta.

La d'aquest migdia ha estat la segona reunió del dimarts del comitè de seguiment de l'episodi meteorològic advers que afecta Catalunya, que en aquest cas ha estat presidida pel president, Quim Torra, i el conseller d'Interior, Miquel Buch. Hi haurà una tercera reunió al vespre.

El cap de l'Equip de Predicció i Vigilància, Santi Segalà, ha indicat que ja s'han identificat punts amb 50 cm de neu acumulada a Osona per sobre dels 1000 metres. També a la Terra Alta més de 30 cm per sobre dels 500 metres. En les properes hores es restringirà al Pirineu i al Pre-pirineu més oriental, on es podran acumular entre 1,5 metres i 2 de neu nova. Pel que fa a pluja, ha destacat els 195 litres per metre quadrat a Cassà de la Selva o els 177 litres d'Ulldecona i ha dit que a les comarques de Girona i de Tarragona és on més afectaran.

Dimecres les precipitacions continuaran essent generalitzades arreu del país, al matí més disperses però a la tarda tornaran a agafar embranzida i s'intensificaran. L'onatge i el vent continuarà bufant amb força, amb ratxes màximes de més de 90 o 100 km/h, amb onades de més de 4 metres d'alçada a qualsevol punt de la costa i arribant a màximes de 8 metres d'alçada. Dijous encara plourà però ho farà de manera menys intensa, ha afegit Segalà.

Sergi Delgado, de Protecció Civil, ha insistit en la recomanació de mantenir la mobilitat dins de zona urbana en motiu de la situació de risc que durarà fins dimecres. "És importantíssim seguir aquestes recomanacions en motiu d'aquesta situació de risc especialment important", ha reblat.

Lourdes Puigbarraca, de Trànsit ha informat de l'afectació de 19 vies per arbres caiguts o inundació i ha insistit en les recomanacions d'evitar al màxim els desplaçaments, moderar la velocitat, augmentar la distància de seguretat i no fer avançaments si la visió és reduïda, entre d'altres. També ha recordat que és "molt recomanable" no travessar zones inundades.

Finalment Enric Borrell, dels Bombers de la Generalitat, ha dit que s'han fet 3261 serveis fonamentalment per vent, arbres caiguts, branques i elements a les façanes. Ha indicat que hi ha 650 serveis oberts i la preocupació del cos és poder "absorvir la simultaneitat d'actuacions" en les properes hores.

El conseller, Miquel Buch, ha afegit que el SEM ha atès 38 persones, una de les quals greu. El 112 ha rebut més de 5500 trucades. El conseller ha demanat que per demanar informació s'utilitzi el 012 i que només per emergències es faci servir el 112. Buch ha indicat els talls ferroviaris i que l'episodi de caiguda de l'electricitat a dos quarts de deu del matí s'han restablert. Per altra banda 120.000 alumnes de Catalunya s'han vist afectats per la situació del temps. "Seny, prudència i no córrer riscos, que no val la pena", ha reblat Buch.