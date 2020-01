Rescaten una dona arrossegada per l'aigua a Caldes de Malavella

Els Bombers han hagut de rescatar aquest dimarts a Caldes de Malavella una conductora que ha quedat atrapada dins del seu vehicle després de ser arrossegada per l'aigua i bolcar. Els fets han tingut lloc cap a les 6 del matí al camí de can Gotarra, una via que condueix a l'ermita de Sant Maurici. La dona ha estat sorpresa per la crescuda de l'aigua arran del fort temporal que la borrasca Glòria està descarregant amb duresa sobre les comarques gironines. Tot i l'ensurt, n'ha sortit il·lesa.