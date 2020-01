Sánchez proposa veure Quim Torra a Barcelona la primera setmana de febrer

El cap de l'Executiu espanyol, Pedro Sánchez, proposarà al president de la Generalitat, Quim Torra, mantenir una reunió a Barcelona la primera setmana de febrer, segons va anunciar anit el president del Govern central en una entrevista a TVE. Torra vol aquesta entrevista bilateral abans que comenci la taula de diàleg entre els dos governs pactada entre el PSOE i ERC en el seu acord d'investidura. Aquest acord establia que la taula de diàleg s'hauria de constituir en els 15 dies següents a la formació del Govern espa-nyol, un termini que no es complirà si l'entrevista amb Torra no té lloc fins al febrer. Sánchez va minimitzar el retard i el va atribuir al fet que la taula de diàleg és amb el Govern català, format per JxCat –que no va ser part de l'acord d'investidura– i ERC.

El cap de l'Executiu central va manifestar el seu compromís que aquesta sigui la legislatura del «diàleg territorial» i va avançar que es desplaçarà a totes els comunitats autònomes per entrevistar-se amb els presidents autonòmics.