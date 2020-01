EN VÍDEO | Inundacions a les platges de Barcelona i desperfectes en espigons

El temporal ha inundat les platges de Barcelona i ha causat algun desperfecte en espigons. En concret ha caigut una part del mur d'un dic de la zona del Fòrum. El pla municipal està en estat d'emergència i està prohibit accedir no només als espigons i llocs on trenquen les onades, sinó també a la sorra de les platges. També estan tancats els parcs i jardins per motius de seguretat.

S'han registrat afectacions en dues escoles, però no han hagut de tancar. El centre Ramon Llull ha patit desperfectes en una claraboia d'un dels edificis. L'escola La Palmera té sis aules inundades i la zona de cuina i menjador. A més, hi ha una vintena d'arbres caiguts pel vent i una desena de fanals.