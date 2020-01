VÍDEOS | La força del mar engoleix els carrers de Tossa de Mar

El temporal Glòria està afectant amb força les comarques gironines. Els municipis de la Costa Brava són alguns dels més afectats. Aquest matí Tossa de Mar s'ha despertat completament engolida per la força de l'aigua i a més, alguns carrers han quedat inundats de l'escuma de les onades del mar.





Así entran las olas hacia el interior del pueblo de Tossa de Mar (Girona). #BorrascaGloria #TemporalMediterráneo #TemporalInvernal pic.twitter.com/yO9pEWTn8n — Fran Hervías (@FranHervias) January 20, 2020

Así está el #TemporalMediterraneo en Tossa de Mar (Girona). Diría que desde el temporal de "Sant Esteve" en 2008 no se veía algo igual. #BorrascaGloria pic.twitter.com/IJL2zDvi8B — Fran Hervías (@FranHervias) January 20, 2020

En un vídeo gravat aquest matí per l'usuari de Twitter Robby GeebelenLa directora de Protecció Civil de la Generalitat, Isabel Ferrer, ha avisat que les pitjors hores del temporal a Catalunya es produiran entre aquest dimarts i dimecres, per la qual cosa ha demanat prudència i ha advertit que, davant possibles incidències, "el treball dels equips d'emergències necessita fonamentalment del compromís de la ciutadania".També ha insistit a evitar els desplaçaments fora del nucli urbà, sobretot a les comarques del Gironès i el Baix Empordà (Girona) així com informar-se abans de sortir a la carretera.