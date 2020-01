Arrimadas diu que Sánchez vol fer un indult encobert

? La portaveu de Cs al Congrés, Inés Arrimadas, va dir ahir que si es confirmés que el president del Govern central, Pedro Sánchez, vol modificar el delicte de sedició en una hipotètica reforma del Codi Penal, estarà buscant un indult «per la porta del darrere» per a Oriol Junqueras i «els seus socis». Arrimadas va respondre així, en una roda de premsa, a les declaracions que va fer ahir el president del Govern, Pedro Sánchez, a RTVE. En aquesta entrevista, el cap del Govern va manifestar que en el Codi Penal hi ha tipus que no són homologables als d'altres països de la UE i que, si s'emprèn una reforma, el tràmit cor-respondrà al Congrés i als grups parlamentaris. Com que Sánchez responia una pregunta relacionada amb el delicte de sedició, si bé no ho va esmentar, tant el PP com Cs van considerar que les seves paraules són una porta oberta a la modificació d'aquest tipus penal. La portaveu de Cs va acusar el president del Govern central de mentir, i va recordar que va demanar el vot amb l'anunci de tipificar el delicte de «referèndum il·legal».