La Cambra preguntarà als empresaris sobre la unilateralitat

La Cambra de Comerç de Barcelona ha obert una nova consulta per preguntar a l'empresariat sobre el suport a la via unilateral. «Creus que si en un proper procés electoral els partits independentistes superen el 50% dels vots, i l'Estat no permet un referèndum d'independència, en defensa dels interessos de l'empresariat català, la Cambra hauria de donar suport a la via unilateral?», planteja una de les cinc preguntes.

Entre altres aspectes, la «multiconsulta» pregunta també sobre l'impacte de l'acord entre PSOE i Unidas Podemos a Catalunya i sobre la inclusió d'un referèndum d'autodeterminació en un possible acord entre el Govern i l'executiu espanyol.