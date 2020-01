Consulta l'estat del trànsit: Pas alternatiu a la C-55, a Cardona, per despreniments

El Servei Català de Trànsit ha informat que hi ha nou vies tallades total o parcialment a causa del temporal Gloria. L'AP-7 està tallada a Hostalric en sentit nord per inundacions i es fan desviaments per la sortida 12b (la Roca) cap a la C-60. Està tallada la sortida 10 a Hostalric en els dos sentits.

També estan tallades les carreteres entre el municipi i Tordera, la GI-512 i la BV-5122. D'altra banda, no es pot circular per la C-25 a Sant Sadurní d'Osormort per bassals i a Arbúcies per esllavissades. La C-32 està tallada a Castelldefels en sentit sud per inundacions i es fan desviaments per la calçada lateral. En sentit Barcelona només hi ha un carril obert. A la C-61 es dona pas alternatiu per inundacions a Arenys de Munt. A la C-55 es dona pas alternatiu per despreniments a Cardona.

La C-153 està tallada per inundacions a Gurb. També ho està la B-500 a Sant Fost de Campsentelles.

Per inundacions o obstacles a la via estan tallades l'N-420 a Gandesa, la C-12 i la T-301 a Tortosa, la T-202 a Nou de Gaià, la T-734 a Marçà, la TV-3031 a Tivissa, la TP-3311 a Galera, la TV-3301 a Bot i la TV-331 i la TV-3314 a Ulldecona.

És necessari utilitzar cadenes a l'N-260 a Ribes de Freser, a la C-38 a Molló, a la GI-501 a Agullana, a la GIV-4016 a Planoles, a la GIV-5201 a Viladrau, a la C-28 al Port de la Bonaigua, la C-142b al Pla de Beret, i a l'N-260 a Soriguera i a Bellver de Cerdanya, la C-462 Sant Llorenç de Morunys, N-145 La Seu d'Urgell - Les Valls de Valira i N-260 Puigcerdà - Bellver de Cerdanya - Ribera d'Urgellet.