Detecten el primer cas del nou coronavirus de Wuhan als Estats Units

El Centre per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) dels Estats Units va informar ahir que s'ha detectat en territori nord-americà el primer cas del nou brot de coronavirus de Wuhan.

En un comunicat, el CDC va explicar que està supervisant de prop el brot, que va ser registrat per primera vegada a la localitat xinesa de Wuhan, a la província de Hubei. «Les autoritats xineses van identificar el nou coronavirus, que va resultar en més de 200 infeccions i va provocar casos a Tailàndia, Japó i Corea de Sud. El brot a Wuhan està vinculat al marisc i altres animals, el que suggereix un possible origen zoonòtic. Hi ha investigacions en curs», recull el text.

El pacient, un home, està aïllat al Centre Mèdic Regional d'Everett, a Washington. L'home hauria viatjat de Wuhan a Washington, però va puntualitzar que no va anar a cap mercat on alguns dels pacients sí que van resultar infectats. El CDC va anunciar que començarà a sotmetre a anàlisis les persones que volin de manera directa o indirecta des Wuhan als aeroports de Hartsfield-Jackson Atlanda i de Chicago.

Els signes i símptomes clínics dels pacients són principalment febre, i n'hi ha que tenen dificultat per respirar.