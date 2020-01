El govern espanyol, sindicats i patronal acorden augmentar el salari mínim

El govern espanyol, sindicats i patronal han acordat augmentar el salari mínim interprofessional (SMI) fins als 950 euros el 2020. Es tracta d'un augment de 50 euros amb relació al salari mínim del 2019, de 900 euros, que van acordar PSOE i Unides Podem la passada legislatura. La nova ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha anunciat l'acord aquest dimecres a la tarda després de reunir-se amb els secretaris generals de CCOO i UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez, i dels presidents de la CEOE i de Cepyme, Antonio Garamendi i Gerardo Cueva. La ministra de Treball ha destacat que és el "primer gran acord social" de la legislatura i ha garantit que no serà l'últim, ja que l'executiu té un "horitzó estratègic" i seguirà endavant. Els sindicats s'han mostrat satisfets amb l'augment mentre que la patronal l'ha acceptat tot i estar-ne en desacord.

El PSOE i Unides Podem van acordar al programa de govern de coalició augmentar el salari mínim interprofessional fins a assolir progressivament el 60% del salari mitjà a Espanya al final de la legislatura. Díaz ha dit que és conscient que aquest augment, del 5,5%, no és tan elevat com l'"històric" augment de la passada legislatura quan es va apujar el SMI un 22% fins as 900 euros però ha remarcat que seguiran treballant per augmentar-lo. Díaz ha destacat que és "un dia molt feliç per a la democràcia i per al conjunt de treballadors i treballadores".

CCOO i UGT han celebrat el pacte i han remarcat que és "un dia per felicitar-nos", ja que han assolit un acord "important" amb una negociació "discreta". "Valorem positivament la quantia de l'augment", ha dit el líder de la UGT, que ha destacat que valoren que inicien el "camí" que ha de permetre que el 2023 el salari mínim suposi el 60% del salari mitjà. Álvarez ha celebrat que l'acord s'hagi assolit mitjançant el "diàleg social" i ha esperat que sigui la dinàmica de la legislatura.

El líder de CCOO ha assegurat que es tracta d'una "bona notícia econòmica per a Espanya" i ha negat que l'augment del SMI destrueixi llocs de treball. "No preveiem destrucció de llocs de treball" si no que "contribuirà a generar-ne més", ha dit Sordo. La ministra de Treball també ha negat "categòricament" que l'augment del SMI perjudiqui la creació de llocs de treball. El secretari general de CCOO ha defensat que ara aquest augment del salari mínim s'ha de traslladar als convenis col·lectius.

El president de la CEOE ha dit que no estan d'acord amb l'augment, ho veu una quantitat no adequada per l'impacte que va tenir l'augment de l'any anterior, però ha acceptat que en el diàleg hi ha d'haver renúncies de totes les parts. També ha remarcat que l'acord és estrictament sobre el 2020 i no han arribat a cap pacte sobre augments a futur. El president de la Cepyme ha dit que "per a la pime no és bo però és menys dolent que apujar-lo a 1.000", tal com plantejaven els sindicats.

Caràcter retroactiu



L'augment del SMI tindrà caràcter retroactiu a partir de l'1 de gener del 2020. Segons dades que ha facilitat Díaz, calcula que afectarà més de dos milions de treballadors però falta calcular quin impacte té en els treballadors a temps parcial. Díaz no ha concretat si el decret sobre el SMI es podrà aprovar al Consell de Ministres de la setmana que ve, ja que un cop es redacti aquest dijous hi ha set dies d'audiència.