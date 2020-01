El Govern vol executar els comptes «al 100%» i no preveu eleccions anticipades

El Govern de la Generalitat va ratificar ahir el pacte pels Pressupostos del 2020 tancat amb els comuns, amb la voluntat de portar-los al Parlament la setmana que ve, aprovar-los a l'abril i executar-los «al cent per cent» al llarg d'aquest any, ja que no preveu eleccions anticipades.

La consellera de Presidència i portaveu de Govern, Meritxell Budó, va fer aquestes declaracions després de la reunió setmanal del Consell Executiu, quan encara s'ha de tancar una data per a la reunió del president Quim Torra amb el cap del Govern espanyol, Pedro Sánchez.

Budó va restar importància al fet que Sánchez emmarqui aquesta reunió en una ronda de trobades amb els altres presidents autonòmics i va admetre que li agradaria que la cita tingués lloc al Palau de la Generalitat.

Si bé la possible inhabilitació de Quim Torra per sentència ferma per part del Suprem és una ombra de dubte sobre la legislatura, el Consell Executiu va donar llum verda ahir a l'acord amb els comuns per aprovar els primers pressupostos catalans des del 2017, cosa que, segons Budó, dóna «estabilitat» a l'executiu.

El Consell Executiu aprovarà formalment el decret llei de pressupostos i el portarà al Parlament la setmana que ve, tot i que no serà el dimarts, com és habitual, perquè aquest dia està prevista la compareixença dels polítics independentistes empresonats a la comissió d'investigació del 155 de la cambra catalana i els membres de l'executiu volen acompanyar-los, va explicar Budó.

En tot cas, els comptes arribaran al Parlament un dia encara per concretar de la setmana vinent per iniciar el tràmit parlamentari, amb la voluntat que siguin aprovats a l'abril i sense contemplar possibles efectes judicials que estronquin aquest procés.

«El calendari que tenim sobre la taula és que els pressupostos estiguin aprovats a principis d'abril, no contemplem que a l'abril hi hagi una inhabilitació del president ni que hi hagi eleccions anticipades», va afirmar Budó.

A més, després de les demandes dels comuns de convocar comicis després de l'aprovació dels pressupostos al Parlament, la consellera va subratllar que l'executiu té «la voluntat d'executar-los al cent per cent el 2020», i per això va insistir: «No està en el calendari de la Generalitat convocar eleccions anticipades».



Dèficit fiscal

Tot i la satisfacció de poder tenir els primers pressupostos des del 2017, la consellera va posar èmfasi que no són els comptes que voldrien per l'impacte del dèficit fiscal, que va advertir que seguiran reclamant a l'Estat. A més, va assegurar que demanaran una flexibilització de l'objectiu de dèficit per a les autonomies.

Pel que fa a la reunió de presidents, va explicar que els gabinets de Sánchez i Torra busquen la data més «adequada», després que dilluns el cap de Govern ja apuntés, en una entrevista a RTVE, que seria a la primera setmana de febrer.

Sánchez també va dir dilluns que es veuria amb els altres presidents autonòmics a part de Torra, cosa a què el Govern va restar importància.

«Estem centrats a fer que hi hagi la reunió dels presidents Sánchez i Torra, més enllà que Sánchez pugui fer les reunions que consideri oportunes amb la resta de presidents», va dir Budó.