ALERTA | Un nou front portarà més pluja aquesta tarda i s'eleva el risc d'inundacions

Protecció Civil ha elevat d'alerta a emergència el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya (Inuncat) perquè després d'unes hores "de treva" aquest vespre de dimecres s'espera "un altre front de tempestes" que farà "ploure sobre mullat", segons ha advertit la directora general de Protecció Civil, Isabel Ferrer. Al Berguedà, la Cerdanya, el Solsonès i l'Alt Urgell la situació és especialment complicada perquè la precipitació de les últimes hores ha estat en forma de neu -ara concentrada a les cotes altes - i la circulació s'ha vist afectades amb talls de vies importants, com per exemple, la C-16, de Cercs en amunt. Quant al vent, avui s'espera que bufi menys fort i l'episodi de temporal es donarà per finalitzat demà, dijous.

El risc principal ara mateix a bona part del territori català són les possibles inundacions i el desbordaments d'alguns rius. En concret, Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil, ha indicat que la conca del Tordera ja està desbordada amb afectacions a l'AP7, ponts i elements ferroviaris i que el risc és ara especialment a les comarques gironines i en concret a l'Onyar, el Daró, el Fluvià, la riera d'Osor i el Baix Ter. Els embassaments estan rebent uns cabals de 1000 metres cúbics per segon, equivalents al cabal de l'Ebre i no durant tot l'any. "Cal evitar qualsevol desplaçament que no sigui absolutament necessari perquè ens hi va la vida", ha advertit Ferrer.

"Encetem la fase més dura de l'episodi", ha assenyalat Sergi Delgado. "Des d'una perspectiva de risc hidrològic estem en una fase complicada, crítica en alguns casos", ha advertit. Després de les evacuacions preventives del dimarts es demana "màxima precaució en l'àmbit de la Tordera" on ja hi ha infraestructures viàries i ferroviàries afectades.

L'altre focus en aquests moments que també s'allargarà durant aquest dimecres és la demarcació de Girona, especialment les conques del Baix Empordà, el Gironès, la Selva i també punts del Pla de l'Estany i l'Alt Empordà, ha destacat Delgado. "Entrem en un tercer cicle de creixement de rius, cada vegada que torna a ploure la reacció d'aquestes lleres és més important", ha advertit.

Una intensa nevada a primera hora complica la circulació a l'Alt Berguedà



Tot i que amb un dia de retard, la neu del temporal Glòria finalment ha arribat aquest dimecres a l'Alt Berguedà. A primera hora, poblacions com Bagà, Guardiola de Berguedà, Sant Julià de Cerdanyola o La Pobla de Lillet s'han llevat amb una nevada intensa que ha dificulta la mobilitat. La nevada però, ha durat poques hores i ben aviat la precipitació s'ha traslladat a cotes més altes, a uns 1.100 metres, per exemple, a Gósol, on ha caigut una nevada important (imatge de la notícia).

Durant gairebé tot el matí ha estat obligatori l'ús de cadenes per circular entre els punts quilomètrics 117 i 134 de la carretera C-16, concretament entre Bagà, el Túnel del Cadí i Bellver. Aquest tram s'ha restringit al pas de camions i autobusos. Els Mossos d'Esquadra han aturat a tots els vehicles i no els deixaven passar si no portaven el material adequat per travessar el Túnel del Cadí. Això ha generat retencions importants a la via. A quarts d'11 del matí el Servei Català de Trànsit ha aixecat totes les restriccions i ha informat que la C-16 ha recuperat la normalitat: ja no fan falta cadenes i no hi ha cap tipus de restricció.

Afectacions al transport escolar a la Cerdanya i a l'Alt Urgell



També a primera hora del matí la borrasca ha començat a deixar neu des de Puigcerdà fins la Seu d'Urgell. Això ha afectat algunes línies de transport escolar, com ara la que uneix la Cerdanya amb la capital alt urgellenca. A les vuit del matí la nevada ja havia deixat set centímetres a la cota mil metres en poblacions com ara Bellver o Martinet, o nou centímetres a Puigcerdà, a la cota 1.100 metres. La tempesta ha empès la Molina a mantenir tancades les pistes d'esquí. La circulació per carretera es fa amb dificultats perquè la neu cau sobre els trams ja nets per les màquines.

La nevada ha obligat a suspendre igualment dues línies de transport escolar, les que fan els recorreguts de Riu de Pendís a Puigcerdà per Das i Urús i la que recull els infants a Meranges, la qual cosa ha afectat una trentena d'alumnes, que s'han quedat a casa. De totes maneres, els centres escolars registren una ocupació més baixa de l'habitual perquè molts pares han optat per no sortir de casa en plena nevada. El Consell Comarcal de la Cerdanya manté el pla habitual de recollida dels alumnes per la tarda però es manté alerta per, si és necessari, avançar-la.

Talls de llum al Solsonès



La nevada d'aquesta nit i part del matí que ha caigut a la zona nord del Solsonès ha provocat algunes incidències als municipis del territori. La urbanització de Port del Comte s'ha quedat sense llum i a primera hora del matí s'ha tallat la carretera que va de la Coma a Coll de Port per la caiguda d'un pal elèctric que les màquines llevaneus han trobat.. A la zona de la urbanització hi han caigut uns 45 centímetres de neu.

A Sant Llorenç de Morunys les precipitacions també han provocat una avaria que ha deixat sense llum el poble entre les 4 de la matinada i les 8 del matí. També s'ha produït una petita esllavissada a la carretera del pantà de la Llosa del Cavall, dos fets que segons l'alcalde del municipi, Francesc Riu, solen passar quan plou.