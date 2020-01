Laplana diu que va anar a Economia tot i trobar-se malament perquè cap altre comandament podia acudir-hi

La intendent dels Mossos Teresa Laplana diu que va anar al departament d'Economia el 20-S, tot i trobar-se malament, perquè aquell dia no hi havia cap altre comandament superior del cos que pogués acudir-hi.

Durant la seva declaració a l'Audiència Nacional i a preguntes del fiscal, Pedro Rubira, Laplana ha explicat que el dia 19 li havien prescrit dos dies de descans per un "quadre de vertigen" però que com que ningú més podia desplaçar-s'hi va considerar que era "responsabilitat" seva anar-hi. "No vaig pensar que la diligència duraria tantes hores", ha afegit. La intendent també ha insistit que aquell dia no era la responsable de l'operatiu, tot i que ha admès que tenia "rang" per poder fer d'interlocutora amb la Guàrdia Civil.

Preguntada sobre perquè no van fer el perímetre de seguretat a primera hora, ha dit que els tècnics d'ordre públic van considerar que això podia "generar desordres públics incalculables" malgrat que els manifestants estaven en "actitud reivindicativa".