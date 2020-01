Els Mossos creuen que el judici deixa clar que es va actuar amb criteris «tècnics i professionals»

Després d'escoltar bona part de les respostes de Trapero en el judici a l'Audiència Nacional, fonts dels Mossos d'Esquadra van explicar ahir que en l'inter-rogatori s'ha pogut evidenciar que durant aquelles setmanes «crítiques» del 2017 la direcció dels Mossos va actuar amb criteris «professionals, tècnics, encertats o no». No obstant això, les mateixes fonts admeten que d'aquells dies s'han après «moltes lliçons», com per exemple que «tothom ha d'estar al pla que ha d'estar», i concretament que els polítics no poden influir en les decisions tècniques. Tot i que no s'han canviat els protocols d'ordre públic, la direcció actual està analitzant si algunes decisions d'aleshores van ser «adequades». En tot cas, les mateixes fonts asseguren que ni la direcció del cos ni els agents van «contemporitzar» per no impedir el referèndum, i van recordar que el desplegament era molt «complex». «Es va obrar de bona fe, i no hi havia solucions reals al repte».

De fet, es considera que part dels errors de previsió admesos pel propi Trapero durant el judici es podrien deure a una agenda «molt densa i endimoniada», i les fonts recorden que el 9 d'agost d'aquell any es va acabar un informe sobre l'1-O que es va veure interromput pels atemptats del 17 d'agost. Per això, reconeixen que va faltar temps i capacitat humana per fer una previsió més encertada.

Sobre el desenvolupament del judici, les fonts dels Mossos diuen que s'està seguint amb interès per part de membres del cos. El seu comissari en cap, Eduard Sallent, hi ha assistit els dos primers dies.