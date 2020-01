El temporal a Catalunya: el Ter, el Fluvià, la Tordera i l'Estany de Banyoles es desborden

La treva que el temporal Glòria, sobretot la pluja, està donant aquest migdia a la ciutat de Girona ha fet que tant el riu Onyar com el Ter vagin reduint el seu cabal. Tot i això, l'ajuntament manté activat en fase d'emergència el pla de protecció civil per la previsió de més ruixats a partir d'aquest vespre.



L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha afirmat que a la ciutat hi ha hagut "incidents relativament menors". El desbordament del Ter ha posat en alerta els veïns del barri de Pont Major que viuen a tocar del Pont de l'Aigua. Alguns d'ells, com els responsables del restaurant Ca la Pilar, ja havien col·locat preventivament taulons i sacs a l'entrada per frenar l'avanç de l'aigua. Això ha fet que aquest dimecres no hagin hagut de lamentar desperfectes a l'establiment. "Només hem hagut de tancar avui però esperem tornar a obrir demà", ha explicat la Vanesa Aliagues.



"Davant del risc d'un possible desbordament de l'Onyar, ara tots els incidents que hem tingut ens semblen relativament menors", ha afirmat l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. La pluja d'aquesta nit i matí la nit ha fet augmentar de nou els cabals dels rius i el Ter s'ha desbordat a l'alçada del Pont de l'Aigua, al barri de Pont Major.



"Ha estat un sobreeiximent del riu que no ha causat conseqüències greus en habitatges i comerços", ha subratllat Madrenas. La treva de precipitacions al matí, però, ha fet que els cabals es tornessin a reduir. Segons l'alcaldessa, això fa que ara per ara no temin que el Ter es desbordi i són "moderadament optimistes" en relació a l'Onyar: "No preveiem un desbordament del Ter de cap manera, mentre es pugui anar mantenint la situació i el pantà de Susqueda no hagi de desembassar i no augmenti de nou al cabal amb pluges intenses".



Segons informa l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), s'incrementa gradualment el cabal de sortida de la presa de Susqueda. En concret, faran augments graduals de 50 metres cúbics per segon fins assolir un cabal de sortida de 260. L'ACA concreta que aquesta maniobra es fa aprofitant la baixada de cabals aigua avall i amb l'objectiu de tenir capacitat de resguard de Susqueda i Sau en previsió de noves pluges. Ara mateix, Susqueda està a prop del 89% (206 hectòmetres cúbics).



El temor principal és que torni a haver-hi pluges intenses a partir del vespre i entrada la matinada perquè podria tornar a posar els rius en situació de risc de desbordament, sobretot tenint en compte que ja porten un cabal molt més elevat de l'habitual. "No podem abaixar la guàrdia, continuem amb el comitè d'emergències activat", ha exposat l'alcaldessa.



"Aquesta nit no dormiré a casa"

?? Cal màxima prudència per l'increment dels cabals dels rius i rieres.



EMERGÈNCIA #INUNCAT #Gloria #ProteccioCivil https://t.co/oTmdLsVwTO — Protecció civil (@emergenciescat) January 22, 2020

Al punt on el Ter ha desbordat, a l'entrada del, hi ha diverses cases i negocis. L'aigua ha envaït la carretera a primera hora del matí –aquí, la via fa un revolt- i ha obligat a tallar el trànsit. A més, en aquest punt també hi ha hagut una esllavissada, quan part de la terra del talús que dona a la via del tren ha caigut damunt la calçada.A mesura que ha anat avançant el matí, però, el nivell de l'aigua ha anat baixant. Aquest migdia, tan sols en quedava a part de la calçada. Però el riu ha envaït baixos i alguns veïns s'afanyaven a treure l'aigua i el fang que s'hi havia acumulat amb escombres i galledes.Al restaurant, però, ahir ja van col·locar taulons i sacs a les portes (en previsió que el riu sortís de mare) i això ha permès evitar mals majors. Els seus propietaris estaven netejant i confien poder obrir demà, si el temps ho permet. "Esperem a veure si plou més i no obren comportes a Susqueda", deia la seva propietària, la Vanessa Aliagues.A un veí del carrer, l'l'ha despertat aquest matí per dir-li que sortís de casa. Va arribar tard de treballar i, quan ha baixat, s'ha trobat amb aigua al garatge. "Hem tret el cotxe i ja està; jo no havia posat cap fusta i encara he tingut sort", explicava.Ara, però, diu que demanarà ajuda algun amic perquè l'ajudi a protegir l'entrada. "Allò que sí que tinc clar és que avui no dormo aquí sinó a un altre lloc; i a esperar que el temps millori", deia.A banda de la capital del, també s'ha desbordat el mateix riu al seu pas perA la Garrotxa, eltambé ha patit un gran increment del cabal arran delS'ha desbordat al seu pas pel pont de Verntallat, a la. Arran de la incidència, els accessos ade Sant Esteve d'en Bas estan tallats.A la ciutat d'Olot, el riual seu pas perja inunda part del passeig de Sant Roc.Des de l'ajuntament de laes demanaa la població i que es limitin els desplaçaments si no és estrictament necessari. El Fluvià està desbordat a diversos punts i ja hem rescatat una persona que ha burlat una cinta i ha quedat atrapada.Des de Protecció Civil es demana prudència:També s'ha desbordat el riu la. Que obliga a confinar Hostalric i que fins i tot, com ha informat Renfe ha causat l'enfonsament d'un pont del tren entre Blanes i Malgrat. 'Estany de Banyoles també ha desbordat aquest migdia a la zona del Parc de la Draga. Els recs d'entrada superficials ja no donen l'abast i l'aigua de les últimes precipitacions ha entrat a l'aigua de l'estany.El desbordament ha anegat la zona de la Draga i alguna riera de Banyoles també es troba molt alta i amenaça alguna àrea del barri de Can Puig i del sud de Banyoles.