El Ter es desborda a Girona i Bescanó i hi ha cinc rius o rieres més en nivell de perill

El riu Ter s'ha desbordat a Bescanó i a Girona, a la zona del Pont Major, i hi ha cinc rius o rieres més en nivell de perill: el Tordera, la Riera Major (Viladrau, Sant Sadurní d'Osormort, Vilanova de Sau), el Daró, l'Onyar i la Riera d'Osor. A més, també estan en situació d'alerta el tram baix del Llobregat, el Fluvià i el Gurri. Protecció Civil demana no apropar-se a les lleres i evitar desplaçaments interurbans entre municipis com ara Montseny, Fogars de Montclús, Sant Pere de Vilamajor, Sant Esteve de Palautordera, Santa Maria de Palautordera, Gualba, Sant Celoni, Sant Feliu de Buixalleu, Fogars de la Selva, Hostalric, Massanes, Fogars de la Selva, Maçanet de la Selva, Fogars de la Selva, Tordera, Palafolls, Blanes i Malgrat de Mar.