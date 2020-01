Trapero es va plantejar detenir personalment Puigdemont després de la DUI

El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, es va plantejar la possibilitat de detenir ell personalment l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en cas que ho ordenés un jutjat després de declarar la DUI el 27 d'octubre del 2017. Ho ha explicat durant la tercera sessió d'interrogatori a l'Audiència Nacional a preguntes de la seva advocada sobre el pla per detenir tots els membres del Govern i que va encarregar als comissaris superiors Ferran López i Joan Carles Molinero el 24 d'octubre. A més, ha assegurat que la magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) Mercedes Armas va remarcar als tres cossos policials que havien d'actuar conjuntament l'1-O.

Trapero ha assegurat aquest dimarts que ni l'exsecretari general d'Interior Cèsar Puig ni l'exdirector general dels Mossos Pere Soler van donar mai directrius o ordres de caire operatiu al cos. En el tercer dia d'interrogatori i durant el torn de les defenses, Trapero ha explicat que Puig i Soler podien participar en reunions de caire operatiu, mai de caire judicial, i opinar, però no van ordenar mai res amb el que no estiguessin d'acord els comandaments policials. Sobre el 20-S, ha dit que l'exintendent de l'Eixample Teresa Laplana, acusada, no podia donar ordres als comandaments d'ordre públic, que depenien dels seus comandaments regionals.

El 20-S Soler no va estar al Cecor i Trapero només hi va parlar en una ocasió per telèfon. El major ha explicat que en altres ocasions el director general dels Mossos, el secretari general o el conseller d'Interior podien estar al Cecor, però només opinaven i en algun moment podien arribar a autoritzar la dissolució d'una manifestació si ho demanaven els comandaments, cosa que no va passar aquell dia.

A preguntes del lletrat de Soler, Trapero també ha assegurat que l'exdirector general no va dir res sobre l'actitud dels Mossos respecte el referèndum, ni tampoc va intervenir en les cartes que el major va enviar a la Fiscalia Superior o en els 172 atestats que van fer per la instrucció de la fiscalia sobre l'organització d'actes de propaganda del referèndum. En el mateix sentit, Soler no va assistir a la reunió de comandaments i càrrecs intermedis del cos el 29 de setembre per explicar les pautes d'actuació l'1-O, i el dia del referèndum Trapero només va parlar un cop per telèfon amb Soler.

Per últim, ha dit que totes les peticions que va fer el cos en matèria de recursos humans i materials van ser autoritzades per Puig i Soler. De fet, Trapero ha dit que Puig va ajudar el cos a obtenir el permís de la Conselleria d'Economia per obtenir els diners necessaris per obtenir armes llargues, armilles antibales i altres material antiterrorista arran dels atemptats jihadistes de París del 2015.