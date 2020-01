On abans hi havia una carretera, ara hi ha una cascada. Això és el que ha provocat la borrasca Glòria a la carretera BV-5301 del Brull a Collformic, que en conseqüència ha quedat tallada en els dos sentits de la marxa per les esllavissades.

La via del municipi osonenc situat entre la plana de Vic i el massís del Montseny ha quedat amb un carril totalment engolit per la terra, a part d'unes enormes esquerdes a la resta de la zona.