La borrasca causa pèrdues d'entre 6 i 7 milions als ports

El director de Ports de la Generalitat de Catalunya, Joan Pere Gómez, va assegurar ahir que el temporal Glòria costarà unes pèrdues d'entre 6 i 7 milions d'euros als ports catalans que gestiona, que no inclouen els de Barcelona i Tarragona, que depenen de Foment. Gómez va afirmar que el temporal a nivell del litoral «està començant a millorar» i «poc a poc» s'aniran obrint els ports de Catalunya per començar a valorar els danys. «La gent està molt preocupada», va afirmar Gómez, remarcant que es viu un temporal «excepcional». Malgrat això i els danys en dics i altres instal·lacions, el director de Ports va dir que en general les instal·lacions «han aguantat prou bé».

El conseller de Territori i Sostenibilitat i president de Ports de la Generalitat, Damià Calvet, va afirmar que el temporal ha provocat desperfectes a tot el litoral català amb afectacions tant a les platges com als ports catalans. Segons Calvet, un cop passi la borrasca caldrà fer «reparacions importats a tots els ports del país».

L'Ajuntament de Badalona prepara un decret d'emergència per fer front als desperfectes que el temporal ha causat a la ciutat. Els més visibles afecten el pont del Petroli, que va quedar partit pel fort onatge. El tinent d'alcaldia de Govern i Territori, Rubén Guijarro, va explicar que l'afectació principal és al tram final del pont, en la connexió entre la passera i la plataforma. Hi ha uns quinze metres de llosa de formigó i fusta que han volat, així com la barana al voltant de la plataforma i el voladís de fusta. Després de fer una primera inspecció per part dels tècnics de medi ambient, protecció civil i guàrdia urbana, es va determinar que els desperfectes són pitjors que els del temporal del 2017. Els responsables municipals, van convocar una reunió d'emergència.