Budó es mostra escèptica sobre la proposta del Govern central de reformar els delictes de sedició i rebel·lió

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, va mostrar-se escèptica ahir davant la proposta del govern espanyol d'impulsar una reforma del Codi Penal per rebaixar el delicte de sedició.

Segons va dir en una entrevista a TV3, és difícil que tingui el suport necessari del Congrés per tirar endavant i va afegir que les fórmules perquè acabi la repressió s'han de decidir en el marc de la taula de diàleg entre governs. D'altra banda, Budó va dir que depèn de com sigui la sentència del Suprem sobre la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra, el Parlament tindrà més o menys marge.

La portaveu del Govern va explicar que ara l'executiu està centrat en el recurs de cassació que presentarà en els propers dies i, per tant, va evitar entrar en un escenari de sentència ferma del Tribunal Suprem que inhabilités el president de la Generalitat.

Tot i això, Budó va apuntar que depenent de com sigui la sentència, el Parlament tindrà més o menys marge. «Depèn de si mana al Parlament que faci o si directament fa. Jurídicament no sabem cap on anirà», va afegir.

Pel que fa a la taula de diàleg entre governs, Budó va defensar que hi ha un «mandat claríssim» perquè en aquesta taula es pugui negociar el dret a l'autodeterminació i la fi de la repressió. «Si no es pot resoldre això, entenem que haurà fracassat», va avisar. Budó va assegurar que el Govern no preveu convocar eleccions i va argumentar que quan un executiu aprova uns pressupostos és perquè els vol executar i que «cap govern aprova uns comptes per convocar eleccions».

Per la seva banda, la vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, va assegurar que la reforma del Codi Penal per rebaixar el delicte de sedició no forma part «en absolut» de la mesa de diàleg amb Catalunya. En una entrevista a la Cadena Ser, va afegir que aquesta qüestió no formarà part de les converses que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, mantindrà amb els presidents autonòmics.

Segons Calvo, hi ha tipus delictius actuals que s'adeqüen poc a les situacions del país i va citar explícitament la sentència del 14 d'octubre que ha condemnat part de l'anterior govern de la Generalitat per sedició. «Hem vist que hi ha tipus penals que no estan a l'altura del dret comparat amb Europa», va afegir.