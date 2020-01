Denuncien el bloqueig de les oficines de Guaidó

? Els cossos de seguretat veneçolans bloquegen l'accés a les oficines del líder opositor Juan Guaidó, després que dimarts accedissin a l'edifici en què s'ubiquen i l'oposició en denunciés la violació, fet que el Govern va negar. Dos agents amb la cara coberta i equip de seguretat impedien l'accés a les oficines de Guaidó ubicades a la torre Zurich del sector Chacao, una zona benestant de l'est de Caracas. Així, és impossible constatar l'estat en què es troba l'interior de l'oficina de Guaidó ni si aquesta ha estat aplanada, tal i com va denunciar l'oposició. «És un procediment totalment irregular», va explicar el comissionat per als drets humans designat per Guaidó, Humberto Prado, que va advertir que la llei estableix l'obligació de presentar una ordre de visita domiciliària, així com ha d'estar present un fiscal i un jutge. «No van presentar absolutament res i encara no han presentat cap document», va afirmar el comissionat per als drets humans.