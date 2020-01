Dos llamps cremen les instal·lacions del museu d'Artés i una casa de Moià

Aspecte de l'entrada al Museu de la Història d'Artés, on hi havia el quadre elèctric que es va encendre

Aspecte de l'entrada al Museu de la Història d'Artés, on hi havia el quadre elèctric que es va encendre RAMON CREUS

El pas de la borrasca Glòria per la Catalunya Central es va fer notar ahir a la matinada amb una important tempesta elèctrica que va deixar diversos desperfectes en diferents punts del territori. Un llamp, que hauria impactat al campanar de l'església Vella d'Artés, va cremar el cablatge elèctric i va causar nombrosos desperfectes a l'edifici del Museu de la Història del municipi. Un altre llamp va cremar la segona planta d'una casa del Camí Ral de Moià. Tot i els danys materials, en cap dels dos casos es van haver de lamentar ferits.

En el cas del museu d'Artés, segons els Bombers de la Generalitat, els fets van passar al voltant de 3/4 d'1 de la matinada quan un llamp va impactar a l'edifici, probablement a través del campanar de l'església Vella, i va encendre els comptadors i el quadre elèctric, que són a l'entrada de l'equipament. Per aquest motiu, el foc va afectar la porta de fusta que dona accés a l'edifici i l'entrada, que ha quedat molt malmesa.

En les tasques d'extinció del foc hi van treballar durant un parell d'hores tres dotacions dels Bombers, que després d'apagar-lo van ventilar l'edifici, que té tres plantes i un soterrani. L'incendi ha afectat bàsicament el vestíbul de la primera planta, on hi havia el quadre elèctric.

A banda de tota la instal·lació elèctrica, també es van cremar alguns elements de fusta i el sostre de guix, que es va desprendre. La resta de l'edifici es va veure afectat pel fum, que va deixar totes les instal·lacions plenes de sutge i també caldrà fer-hi tasques de neteja. Tot i així, en principi no s'haurien malmès les peces que hi ha exposades i que estan relacionades amb la història del municipi amb elements del tèxtil, la vinya i l'agricultura.

Segons l'alcalde d'Artés, Enric Forcada, els tècnics municipals van inspeccionar ahir l'edifici i no hi van detectar afectacions estructurals i ara s'espera que un pèrit faci una avaluació dels danys. També destacava que «tot el material del museu i l'arxiu històric, que està ubicat a la planta baixa, no estan afectats».

Per a Forcada la prioritat era solucionar els problemes derivats de la línia elèctrica que es va cremar, ja que donava corrent a les bombes que porten l'aigua del dipòsit de la plaça Vella cap als habitatges del barri antic i també a les antenes de telecomunicacions de diferents companyies que hi ha dalt del campanar, «que donen servei als veïns i empreses de la zona», i que també es van veure afectades.

Segons l'alcalde, es desconeix si el llamp, que va impactar amb força ahir a la matinada, «va anar a parar al parallamps del campanar o directament a la línia elèctrica». El consistori va tancar ahir les dependències del museu mentre s'espera acabar d'avaluar els desperfectes i, posteriorment, arranjar-los. L'equipament, que obre un diumenge al mes i també sota petició de visites, acull elements relacionats amb el tèxtil, maquinària agrícola, documentació i materials trobats en jaciments arqueològics de la zona.

D'altra banda, també ahir a la matinada es va incendiar una casa al carrer del Camí Ral de Moià per culpa de la caiguda d'un llamp. Segons van informar els Bombers de la Generalitat, que van rebre l'avís a les 4 de la matinada, les flames es van concentrar i van cremar la segona planta de l'edifici. En aquells moments no hi havia ningú a l'interior i no es van haver de lamentar ferits.

Cinc dotacions dels Bombers van treballat per apagar l'incendi, objectiu que van aconseguir a les 5.20 h de la matinada, quan es va donar el foc per controlat. La planta baixa de l'edifici no va quedar afectada i només hi va arribar el fum de l'incendi.